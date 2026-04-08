Para pendukung Al-Akhdoud mengejutkan Ronaldo dengan tindakan yang tak terduga dalam pertandingan melawan Al-Nassr

Para pendukung Klub Al-Akhdoud memutuskan untuk memberikan kejutan kepada pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, selama pertandingan kedua tim di Liga Roshen Saudi.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud pada Sabtu mendatang, di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam rangkaian pertandingan putaran ke-28 Liga Roshen.

Surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi melaporkan bahwa para pendukung Al-Akhdoud memutuskan untuk meneriakkan nama Ronaldo pada menit ketujuh pertandingan mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tujuan para pendukung adalah untuk menghargai kontribusi bintang Portugal tersebut, serta mengakui kecintaannya yang besar terhadap Kerajaan Arab Saudi.

Ronaldo saat ini menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen Saudi dengan 23 gol, tertinggal 3 gol dari pemain Inggris Ivan Toney dan pemain Meksiko Julian Kenonis, yang masing-masing membela Al-Ahli dan Al-Qadisiyah.