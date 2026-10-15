Hal itu diungkapkan Pablo Torre dalam program "Tuned In" dari Front Office Sports. Menurutnya, bahkan pemilik klub NBA menghubunginya terkait penerbangan helikopter sang King yang hampir menjadi buah bibir. Latar belakangnya: LeBron saat ini tinggal di New York dan rutin terbang dengan helikopter ke Philadelphia untuk bergabung dengan 76ers, klub yang ia perkuat pada offseason ini.

Menurut Front Office Sports, pemain berusia 41 tahun itu melakukan dua belas penerbangan pulang-pergi antara New York dan Philadelphia dalam sepekan. Biayanya menurut TMZ: 6.000 hingga 9.000 dolar. Menurut juru bicara James, penerbangan tersebut disponsori perusahaan Fanatics sebagai bagian dari kontrak yang diteken hampir tiga tahun lalu. Kontrak itu juga memberi LeBron akses ke pesawat pribadi, jet perusahaan, atau helikopter milik Fanatics.

Fanatics memegang hak eksklusif untuk memproduksi dan mendistribusikan kartu koleksi resmi serta barang koleksi bertanda tangan LeBron. Ia juga menjadi salah satu investor di Mitchell & Newss, merek fesyen milik Fanatics. Kabarnya, LeBron menggunakan helikopter berlogo Fanatics untuk penerbangan hariannya.

Mengapa Pablo Torre ingin menyelidiki penerbangan LeBron James?

Jika penerbangan itu memang murni disponsori oleh perusahaan tersebut, LeBron tidak akan menghadapi masalah. Situasinya berbeda jika 76ers, klub yang membayar LeBron hanya sedikit di bawah delapan juta dolar selama dua tahun, ikut menanggung biayanya. Itulah yang kini ingin diperiksa dan ditelusuri Torre.

"Kami menerima informasi dari para pemilik yang mengirimkan cerita ini kepada saya dan bertanya: 'Apa ini?'" kata Torre. "Dalam kasus ini, kami secara tegas mengatakan bahwa kami sangat tertarik. Dan tentu saja kami menelusuri segala kemungkinan, baik bagaimana ini bisa menjadi cerita yang menarik maupun sesuatu yang menjadi perhatian liga."

Investigasi Torre tentang upaya Los Angeles Clippers mengakali batas gaji terkait superstar Kawhi Leonard menjadi pemicu skandal besar. NBA kemudian membuka penyelidikan dan pada September menjatuhkan hukuman yang cukup berat.

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Apa hukuman bagi Clippers dan Kawhi Leonard dalam skandal Aspiration?

Clippers harus menyerahkan hak pilih putaran pertama mereka pada 2029, 2030, 2031, 2032, dan 2033. Karena itu, Torre bahkan menyebutnya "hukuman terberat dalam sejarah NBA". Selain itu, klub tersebut harus membayar denda sebesar 30 juta dolar. Pemilik klub Steve Ballmer diskors selama satu tahun, sedangkan presiden Clippers Lawrence Frank selama enam bulan.

Kawhi juga harus mengembalikan 700.000 dolar kepada NBA. Mantan penasihatnya, "Uncle Dennis", dilarang menghubungi dan berbisnis dengan klub-klub NBA atas nama pemain, staf, atau karyawan selama lima tahun.

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