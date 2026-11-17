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Dua kemenangan meyakinkan dari dua laga memastikan timnas Jerman akhirnya merebut posisi teratas grup Nations League di depan Belanda. Inilah para pemenang dan pecundang (kecil) dari pemusatan latihan kedua Klopp.

Jürgen Klopp sama sekali tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya pada Senin malam. Untuk apa pula? Di Olympiastadion Berlin, timnya justru menghancurkan rival bebuyutan dari negara tetangga dengan skor 5-0 .

Jika era pelatih baru timnas ini terus berjalan sesukses itu, pertandingan tersebut mungkin akan tercatat dalam sejarah DFB sebagai momen kebangkitan timnas Jerman yang baru dan akhirnya kembali menggairahkan.

Klopp mengatakan kepada ARD pada Senin bahwa ia sudah "jatuh cinta pada pandangan pertama" kepada skuad XXL berisi 44 pemainnya pada periode pertama pemanggilan pemain sebagai pelatih timnas. Kini ia menyebut mereka "kelompok yang sangat istimewa", yang memenangi pertandingan melawan Serbia dan Belanda dengan meyakinkan. Di timnya ada "pesepakbola-pesepakbola luar biasa, pribadi-pribadi hebat": "Anak-anak ini juga masih terus mengejutkan diri mereka sendiri."

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"Semua orang," tambah Klopp, "pulang dengan senyum." Namun, itu mungkin tidak berlaku bagi setiap pemain timnas. Sebab, di tengah banyaknya pemenang yang jelas dari periode pemanggilan kedua ini, beberapa pemain juga kembali ke klub masing-masing setidaknya sebagai pecundang kecil.

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Pecundang: Felix Nmecha untuk sementara tak punya alasan lagi untuk bersorak

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan seputar gelandang Borussia Dortmund itu terutama didominasi perdebatan mengenai gestur selebrasinya yang sangat kontroversial. Gestur itu kembali ia peragakan saat mencetak dua gol dalam laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada akhir pekan sebelum jeda internasional.

Departemen suporter dan pendukung BVB , pihak Hitam-Kuning melalui Hans-Joachim Watzke , serta DFB kemudian meminta, dengan tingkat ketegasan yang berbeda-beda, agar ia mengambil jarak secara jelas dari kampanye "The King’s Return" yang didukung Nmecha serta jaringan evangelikal "Ballers in God". Jaringan itu antara lain dituding mengecam aborsi sebagai "rencana Setan" dan juga dianggap homofobik serta memusuhi kelompok queer.

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Nmecha akhirnya memenuhi permintaan itu. Ia tidak hanya menerbitkan pernyataannya sendiri , yang sekali lagi menegaskan bahwa gestur tersebut tidak dimaksudkan untuk menonjolkan dirinya ataupun organisasi mana pun. Ia juga disebut telah berjanji kepada Borussia Dortmund dan DFB untuk sepenuhnya meninggalkan selebrasi kontroversial itu pada masa mendatang dan mengekspresikan keyakinannya dengan cara lain.

Apakah semua itu memengaruhi keputusan Jürgen Klopp untuk dua kali mencadangkan sang gelandang melawan Serbia dan Belanda serta hanya memberinya kesempatan bermain singkat selama sembilan menit, itu murni spekulasi dan tampaknya juga kecil kemungkinan. Namun, selama jeda internasional ini Nmecha kemungkinan bukan hanya kehilangan cukup banyak reputasi di mata penggemar sepakbola Jerman, melainkan mungkin juga tempatnya sebagai pemain inti timnas.

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Adilnya, hal itu bukan terutama karena dirinya sendiri. Seperti disebutkan, ia hanya berada di lapangan selama sembilan menit melawan Serbia pada Jumat malam. Penyebabnya lebih pada penampilan gemilang trio lini tengah Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz. Ketiganya tampil meyakinkan dalam dua pertandingan tersebut (selengkapnya di bawah) dan karena itu tampaknya untuk sementara berada di atas Nmecha dalam hierarki Klopp. Hal yang sama tampaknya berlaku bagi Tom Bischof, yang tampil gemilang pada pemusatan latihan sebelumnya dan mendapat waktu bermain sedikit lebih dari setengah jam dari pelatih timnas saat menghadapi Serbia dan Belanda.

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Pecundang: Yann Aurel Bisseck menjadi pilihan kelima di bawah Klopp

Dalam kekalahan 0-1 dari Yunani pada akhir September, bek tengah Inter Milan itu masih menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim Jerman yang tampil buruk . Karena itu, dan juga karena pesaing ternama dari Borussia Dortmund, Waldemar Anton, absen akibat cedera, ia dinilai punya peluang bagus untuk menjadi starter melawan Serbia dan Belanda.

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Namun, Klopp tampaknya untuk sementara lebih memilih pemain lain. Melawan Serbia, Malick Thiaw memulai pertandingan di jantung pertahanan bersama Jonathan Tah, yang tampil meyakinkan di kedua laga (selengkapnya di bawah). Thiaw bermain sangat baik, seperti pada pertemuan pertama melawan tim dari Eropa Timur itu dan dalam hasil imbang 0-0 melawan Yunani. Pelatih timnas terutama menghargai kemampuan pemain Newcastle United itu dalam membangun serangan secara vertikal, serta posturnya yang setinggi 1,94 meter. Keunggulan fisik itu berguna menghadapi para pemain Serbia yang bermain dengan umpan-umpan panjang dan tampil tangguh secara fisik.

Tempat di sisi kanan lini belakang berisi empat pemain, posisi yang secara teori juga bisa ditempati Bisseck, tampaknya juga sudah tertutup. Di sana, Philipp Treu dari SC Freiburg jelas menjadi pilihan utama Klopp. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir pelatih timnas terus memuji Finn Jeltsch dari Stuttgart. Jeltsch akhirnya melakoni debutnya bersama DFB melawan Belanda dan, seperti Bisseck, bisa dimainkan di sisi kanan maupun tengah dalam lini belakang berisi empat pemain.

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Lennart Karl menjadi pecundang dari sebuah debut DFB yang luar biasa

Seperti Felix Nmecha, dalam beberapa pekan terakhir Lennart Karl lebih banyak menjadi bahan pembicaraan bukan karena dribel hebat, gol indah, atau penampilannya sendiri di lapangan. Padahal, performanya dalam pertandingan menjelang jeda internasional jelas menunjukkan tren meningkat. Yang lebih menyita perhatian justru kejadian di luar lapangan yang nyaris tak bisa ia kendalikan .

Petinggi Bayern Uli Hoeneß menyampaikan pendapatnya dalam wawancara panjang dengan BR pada awal November, bahwa Karl, yang baru berusia 18 tahun, seharusnya tampil sedikit lebih rendah hati di hadapan publik . "Saya rasa saya ikut berperan dalam 50 persen golnya beberapa hari terakhir, setelah seseorang mengatakan sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Kami juga berkewajiban memberi sedikit arahan kepada pemain muda," ujar Hoeneß.

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Di timnas, Karl setidaknya mendapat kesempatan bermain singkat melawan Belanda setelah menghabiskan seluruh pertandingan kontra Serbia di bangku cadangan. Klopp menegaskan bahwa hal itu sama sekali bukan karena kurangnya kemauan bermain dari pemain muda itu, melainkan semata-mata karena ia memilih pemain lain .

Karl adalah "pemuda yang luar biasa. Kita semua sedikit berbeda dalam satu atau lain hal. Ia berlatih dengan sangat, sangat baik, sudah sepenuhnya menyatu dengan tim, dan hari ini tidak bermain karena ada pemain lain di posisi itu yang juga cukup piawai bermain bola," kata pelatih timnas. Pemain FC Bayern München itu tentu tetap memegang peran penting dalam rencananya.

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Namun, pesaing utama Karl di sayap kanan, Brajan Gruda, tampil sedemikian hebat dalam debutnya melawan Serbia sehingga Klopp kembali memainkannya melawan Belanda. Di laga itu Gruda sekali lagi tampil meyakinkan: dalam kemenangan 5-0 atas Oranje, ia kembali menjadi pemain paling menonjol dengan dua assist dan satu gol. Hal itu tentu tidak akan mempermudah jalan Karl dalam waktu dekat. Tempat di posisi tengah pun tampaknya sudah menjadi milik Florian Wirtz.

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Pemenang: Duet sayap baru Jürgen Klopp memukau, bukan hanya saat menyerang

Jadi, kendati performanya di Bayern jelas sedang meningkat, Karl "hanya" mendapat delapan menit melawan Belanda. Sementara itu, tim DFB mungkin telah menemukan duet sayap baru.

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Sebab, yang merugikan Karl secara pribadi, Brajan Gruda tampil spektakuler dalam kedua pertandingan melawan Serbia dan Belanda. Pemain menyerang RB Leipzig itu akhirnya berada dalam kondisi bebas cedera saat timnas senior memanggilnya, lalu menjalani awal yang luar biasa.

Setelah gol impian dan penampilan nyaris sempurnanya melawan Serbia , Klopp bahkan merasa kasihan kepada pemain yang mengawalnya . Perasaan serupa mungkin juga berlaku bagi Jurrien Timber dan Ian Maatsen setelah Gruda mencetak satu gol dan mengirim dua assist luar biasa melawan Belanda, yakni umpan cungkil dengan sisi luar kaki kepada Wirtz dan tendangan bebas akurat kepada Schlotterbeck. Keduanya sama sekali tak mampu mengendalikan Gruda.

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Pertandingan-pertandingan terakhir fase grup Nations League itu bisa menjadi awal karier besar Gruda bersama DFB, asalkan ia akhirnya bisa terus bebas cedera. Satu hal pasti: pemain Leipzig itu tampaknya akan menjadi pilihan utama di sayap kanan saat perempat-final Maret mendatang.

Sementara itu, Derry Scherhant sudah dianggap sebagai salah satu pemenang besar era baru Klopp setelah penampilannya melawan Serbia dan Yunani pada awal Oktober. Ia semakin mengukuhkan status itu lewat penampilan yang pada beberapa fase begitu memukau melawan Belanda di tempat yang dahulu menjadi kandangnya, Olympiastadion Berlin.

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Pemain berusia 24 tahun itu menyumbang gol indah pembuka keunggulan serta tembakan yang membentur tiang dan menghasilkan gol penentu skor akhir dalam kemenangan telak tersebut. Berkali-kali ia memancing gemuruh antusias di stadion lewat dribel-dribel cepatnya. Ia mengatakan bahwa membuktikan diri kepada para pengkritik lama, yang menganggap ia paling jauh hanya akan berkarier di "Regionalliga", memberinya "kepuasan tersendiri", ujar Scherhant sesudahnya.

Meski begitu, harus diakui Scherhant masih menunjukkan masalah dalam kerja sama langsung dengan dua bek kiri yang ditempatkan di belakangnya, Nathaniel Brown dan Maximilian Mittelstädt. Hal itu tampak beberapa kali membuat Brown frustrasi saat melawan Belanda. Namun, itu adalah sesuatu yang bisa dilatih.

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Tak diragukan lagi, Scherhant akan memainkan peran penting di bawah Klopp pada perempat-final Nations League jika ia terus tampil baik bersama SC Freiburg dan tetap bebas cedera.

Para pesaing ternama duet sayap baru itu harus menunggu giliran. Mereka termasuk Said El Mala, yang seperti Karl hanya mendapat empat menit untuk menunjukkan kemampuannya dan juga termasuk pecundang kecil, Karim Adeyemi dari Bacelona, serta Kevin Schade dari Brentford. Terlebih lagi, Klopp tidak hanya terkesan oleh kemampuan menyerang Scherhant dan Gruda.

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"Keduanya bisa bermain bola, astaga," kata Klopp, lalu menambahkan dengan penuh makna: "Namun, kerja keras yang mereka lakukan dan harus mereka lakukan hari ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan usaha yang Anda curahkan."

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Pemenang: Joshua Kimmich dan Aleks Pavlovic, Klopp belajar dari kesalahan penting Nagelsmann

"Gairah dan usaha" juga tepat untuk menggambarkan kiprah Aleksandar Pavlovic dan Joshua Kimmich di lapangan, jika kemampuan sepakbola mereka yang luar biasa dikesampingkan sejenak.

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Duet Bayern yang sudah padu itu tampil meyakinkan melawan Serbia maupun Belanda. Hampir mustahil Klopp akan mengulangi salah satu kesalahan terbesar Julian Nagelsmann dengan kembali memisahkan kelompok pemain Bayern di lini tengah.

Selama bertahun-tahun bersama klub München itu, Pavlovic dan Kimmich telah membangun keserasian yang sangat baik. Kerja sama mereka bahkan menjadi sedikit lebih sulit ditebak, karena Pavlovic kini lebih sering membawa bola ke depan seperti saat melawan Belanda dan bisa menciptakan peluang besar yang berujung gol melalui umpan-umpan tajam ke depan seperti saat melawan Serbia . Umpannya kepada Kai Havertz sebelum gol Wirtz yang mengubah skor menjadi 2-0 adalah operan kelas atas.

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Seusai pertandingan, Klopp juga memuji Kimmich dan Pavlovic kepada ARD karena mereka menganalisis sendiri pendekatan Belanda dan "menemukan penyesuaian yang tepat" . Keseimbangan dan kemampuan menyesuaikan diri justru tidak dimiliki lini tengah Jerman, terutama pada Piala Dunia, ketika Nagelsmann memindahkan Kimmich ke sisi kanan dan memasangkan Pavlovic dengan Felix Nmecha.

Sebuah keputusan yang pada akhirnya berdampak sangat buruk bagi keduanya . Selain kemenangan mudah pada laga pembuka melawan Curacao dan, khusus untuk Nmecha, laga grup kedua melawan Pantai Gading, penampilan keduanya di Piala Dunia sangat buruk jika dibandingkan dengan kualitas yang mereka miliki.

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Setelah penampilan melawan Serbia dan Elftal, segala perdebatan soal kemungkinan Jerman bisa bermain tanpa Kimmich tampaknya selesai. Klopp sendiri sudah menepis gagasan itu sebagai omong kosong . Nmecha dan Tom Bischof merupakan alternatif berkualitas tinggi. Angelo Stiller, Anton Stach, dan Mika Baur mungkin juga suatu saat kembali mendapat kesempatan unjuk kemampuan. Namun, poros lini tengah Klopp untuk sementara sudah ditetapkan sejak hari-hari pertengahan November ini.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Pemenang: Philipp Treu, andalan Klopp kembali menjawab masalah besar

Itu juga karena, tidak seperti para pendahulunya yang kurang beruntung, Klopp akhirnya berhasil menuntaskan masalah terbesar. Di posisi bek kanan itulah Philipp Treu dalam waktu singkat menjadi pilihan yang tak tergantikan . Saat pertama kali memanggil pemain Freiburg tersebut, Klopp yang berusia 59 tahun sudah heran melihat reaksi terkejut banyak orang.

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"Di Jerman, kita bicara seolah-olah tidak punya bek kanan. Philipp Treu pasti bertanya-tanya: 'Hah, apa yang mereka bicarakan?'" kata Klopp saat itu. Treu membenarkan pandangan Klopp tersebut dan, melalui lima penampilannya bersama timnas sejauh ini, berhasil menanamkannya pula dalam benak penggemar sepakbola Jerman pada umumnya.

Treu, seperti kembali ia tunjukkan melawan Serbia dan Belanda, adalah pekerja yang sangat bisa diandalkan dalam bertahan maupun menyerang. Ia memiliki apa yang mutlak diinginkan Klopp dari semua pemainnya: tekad dan usaha tanpa kompromi. Dalam kondisi ideal, Treu sudah mengganggu lawan saat mereka menerima bola dan dengan agresif terlibat dalam duel. Saat menyerang, kerja samanya dengan Gruda pada beberapa fase sudah berjalan sangat baik. Kadang Treu berlari melewati Gruda untuk memberi tambahan lebar permainan, kadang ia bergerak ke dalam saat Gruda menempati sayap.

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Bahkan Klopp sendiri mungkin tak akan menyebut Treu pemain kelas dunia. Namun, dengan keunggulan yang jelas ia miliki, Treu saat ini sudah menjadi solusi terbaik dan paling terbukti di sisi kanan. Dalam jangka panjang, ia bisa terbukti sebagai temuan yang benar-benar berharga.

"Pada momen-momen tertentu, kita harus bertemu orang-orang yang memungkinkan kita mengambil langkah berikutnya. Dan kalau saya bisa menjadi orang itu bagi Philipp, saya akan sangat senang," kata Klopp pada September lalu. Ia mungkin telah mengungkapkan hal yang tepat.

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Pemenang: Jonathan Tah tak tergantikan bagi Klopp, berbeda dengan di FC Bayern

Berbeda dengan sisi kanan, di posisi bek tengah Klopp bahkan punya sesuatu yang bisa disebut masalah karena terlalu banyak pilihan berkualitas. Seperti disebutkan di atas, Yann-Aurel Bisseck saat ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, dan Malick Thiaw, ditambah Jeltsch yang masih muda sebagai pemain serbabisa dan juga dapat bermain di sisi luar berkat kecepatannya.

Setidaknya jika menilik pertandingan-pertandingan terakhir melawan Serbia dan Jerman, Tah boleh merasa sebagai pemenang. Sementara Schlotterbeck secara mengejutkan duduk di bangku cadangan melawan Serbia dan tempatnya diisi Thiaw (menurut Klopp karena kemampuan duel udaranya), Tah bermain penuh selama 90 menit dalam kedua pertandingan.

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Meski ia menyebabkan tendangan bebas sebelum gol yang mengubah skor menjadi 1-3 melawan Serbia, bek tengah yang belakangan sedikit kesulitan di Bayern itu tampaknya tetap tak tergantikan bagi Klopp. Belakangan, pemain berusia 30 tahun tersebut tidak memiliki status yang tak terbantahkan di klub pemegang rekor gelar itu karena Min-jae Kim memberi tekanan lewat penampilan bagus. Pada saat yang sama, Tah sendiri berulang kali menunjukkan keraguan dan kelambanan, serta kerap hanya bisa menghentikan lawan dengan pelanggaran dalam duel satu lawan satu yang begitu penting dalam sistem Kompany.

Hasilnya: Tah duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga-laga besar Bundesliga melawan RB Leipzig dan BVB. Di Liga Champions melawan Arsenal, ia hanya mendapat kesempatan bermain 45 menit karena Kim harus keluar akibat mengalami masalah fisik.

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Namun, di bawah Klopp ia tetap berstatus pemain inti, meski saat ini belum berada dalam performa terbaik. Jika ia kembali ke level tersebut, Tah dan Schlotterbeck tampaknya akan menjadi duet utama seperti pada era Nagelsmann. Setidaknya, kepercayaan pelatih timnas terhadapnya sudah pasti. Dalam keempat pertandingan ketika Tah masuk skuad, ia bermain selama 90 menit.

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Tim DFB: Klasemen akhir Grup 2 (Liga A)