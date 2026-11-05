Perubahan yang terjadi pada perilaku para pemain Real Madrid di dalam ruang ganti bukanlah sekadar hasil dari membaiknya performa atau kembalinya tim ke jalur kemenangan, melainkan ada faktor penentu yang turut mengubah suasana di dalam klub kerajaan tersebut.

Faktor itu adalah kepercayaan penuh yang diperoleh pelatih Jose Mourinho dari manajemen Florentino Perez, yang tercermin dengan jelas pada cara para pemain menyikapi keputusan-keputusan pelatih Portugal tersebut, serta kesiapan mereka untuk menjalankan gagasannya tanpa penolakan.

Para pemain Real Madrid kini menjadi lebih menerima peran-peran yang ditetapkan oleh staf kepelatihan, bahkan ketika peran itu menuntut mereka untuk menjauh dari posisi yang biasa mereka tempati. Hal itu terlihat jelas pada sikap Fede Valverde, yang menunjukkan fleksibilitas besar untuk bermain di posisi bek kanan, setelah sebelumnya ia menolak peran tersebut pada musim lalu di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, ketika ia berkata: "Saya tidak dilahirkan untuk bermain sebagai bek."

Nada bicara Valverde berubah secara jelas setelah kemenangan atas AEK Athena dengan skor 3-2 di Liga Champions Eropa pada Rabu kemarin, saat ia menegaskan keinginannya untuk belajar dari dua rekannya, Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, dengan berkata: "Saya harus bekerja keras untuk menjadi gelandang terbaik, dan bek terbaik di samping dua rekan saya, Trent dan Dumfries."

Ia menambahkan: "Saya berusaha mengamati mereka, belajar dari mereka, dan memahami gaya mereka dalam bertahan maupun menyerang. Mereka adalah panutan saya, dan saya selalu mengikuti mereka setiap hari. Saya senang pelatih memercayai saya, baik di lini tengah maupun di posisi bek. Saya sangat bahagia."

Jurnalis Manu Carreno menyoroti perubahan ini melalui radio "Cadena SER", dengan menilai bahwa para pemain kini memiliki pelatih yang mereka percayai. Ia menjelaskan bahwa perbedaannya tidak hanya terkait dengan apa yang ditampilkan Mourinho di atas lapangan, tetapi juga dengan dukungan penuh yang ia peroleh dari manajemen klub, sebuah hal yang disadari betul oleh para pemain, dan membuat mereka lebih yakin terhadap keputusan-keputusannya serta lebih teguh dalam menyikapinya.

Carreno menambahkan bahwa para pemain bukanlah orang-orang bodoh dan mampu membedakan antara pelatih yang mendapat dukungan nyata dari manajemen dengan pelatih lain yang tidak memiliki jaminan serupa, seraya menegaskan bahwa perasaan ini tercermin pada perilaku mereka di dalam maupun di luar lapangan. Mereka menjadi lebih siap untuk menerima dan menjalankan instruksi ketika merasa bahwa sang pelatih memiliki otoritas yang nyata dan tidak terus-menerus berada di bawah ancaman.

Jurnalis Antonio Romero sependapat dengan pandangan ini, dengan menyebutkan bahwa kemampuan Mourinho dalam meyakinkan memainkan peran penting dalam mengubah mentalitas kelompok tersebut, tetapi ia juga menekankan bahwa dukungan Florentino Perez kepada pelatih Portugal itu telah menjadi jelas di dalam klub, bahkan bagi orang-orang yang setiap hari berlalu-lalang di pusat latihan Valdebebas. Ia menilai bahwa dukungan ini tidak hadir dengan kadar yang sama selama periode Xabi Alonso.

Ada pula faktor lain yang turut mengubah suasana di dalam Real Madrid, yaitu konteks historis tim tersebut, setelah mereka melewati dua musim tanpa meraih gelar besar. Hal ini membuat para pemain lebih menyadari kebutuhan kelompok akan perubahan, menjauhi saling tuding dan mencari pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan-kegagalan sebelumnya, serta sebagai gantinya berfokus pada pelaksanaan gagasan staf kepelatihan.

Romero berpendapat bahwa bergantinya banyak pelatih dengan tetap bertahannya masalah yang sama membuat tanggung jawab beralih lebih besar kepada para pemain di atas lapangan, alih-alih sekadar membebankan konsekuensi hasil kepada pelatih seorang diri. Hal inilah yang membantu munculnya sebuah kelompok yang lebih terbuka untuk belajar dan merespons instruksi Mourinho, sehingga dukungan manajemen dan kepercayaan kepada pelatih menjadi salah satu faktor paling menonjol di balik perubahan yang tengah dialami ruang ganti Real Madrid.