Para pemain, suporter, dan jurnalis sudah benar-benar muak dengan satu orang di Ajax - FC Utrecht

Babak pertama pertandingan Ajax melawan FC Utrecht belum bisa dibilang menarik. Namun, ada satu orang yang lebih menjadi sorotan daripada para pemain: wasit Allard Lindhout.

Wasit tersebut belum menunjukkan penampilan yang meyakinkan di babak pertama, yang membuat beberapa pemain merasa kesal. Ketegangan mencapai puncaknya saat Dani de Wit melakukan tekel pada menit ke-32. Beberapa pemain Ajax, termasuk Lucas Rosa, dengan tegas meminta kartu kuning, tetapi Lindhout tidak mau mengindahkan permintaan tersebut.

“Ini adalah pelanggaran pertama di mana Anda benar-benar bisa mempertimbangkan kartu kuning,” kata komentator ESPN Mark van Rijswijk. “De Wit sama sekali tidak berniat untuk menguasai bola. Itu tidak keras, tetapi dia memang menghentikan serangan Ajax. Rosa sangat kesal.”

Mike Verweij, jurnalis dan pengamat Ajax dari De Telegraaf, juga menunjukkan ketidakpuasannya dengan jelas. Ia merasa tak masuk akal bahwa Lindhout ditunjuk untuk memimpin final playoff, sebuah pertandingan dengan taruhan yang sangat tinggi.

“Mengapa Gözübüyük dan Makkelie, wasit terbaik di Belanda, tidak ditugaskan untuk memimpin final playoff?”, tulis Verweij di X. “Setelah Van der Eijk kemarin di Volendam - Willem II, Lindhout membuat kekacauan di laga Ajax - Utrecht. Pilihan yang buruk, KNVB.”

Verweij mendapat dukungan dari rekan sesama jurnalis Jeroen Kapteijns, namun para pendukung kedua tim juga sangat marah pada Lindhout. “Bahwa lisensi Lindhout belum dicabut benar-benar sebuah keajaiban” dan “wasit yang tidak kompeten, si Lindhout itu”, adalah beberapa contoh dari reaksi online.

“Lindhout benar-benar wasit terburuk di lapangan-lapangan Belanda. Bahkan relawan di tim bir lokal pun lebih baik,” demikian tertulis lebih lanjut.