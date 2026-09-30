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Memphis Grizzlies v Orlando MagicGetty Images Sport
SID
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“Para pemain sudah tidak punya loyalitas lagi”: Mantan bintang NBA melontarkan kritik keras - dan menyebut Dirk Nowitzki sebagai contoh kebalikannya

Mantan bintang NBA Detlef Schrempf mengeluhkan kurangnya loyalitas terhadap klub di liga basket terbaik di dunia.

"NBA telah berubah. Hubungan para pemain dengan klub mereka tidak lagi seerat dulu. Gajinya memang sangat tinggi. Sekarang semuanya hanya soal uang dan salary cap. Para pemain tidak punya loyalitas lagi," kata Schrempf kepada Sport Bild.

Menurutnya, sangat sedikit tim yang mampu mempertahankan para pemainnya tetap bersama. "Dirk Nowitzki bermain sepanjang kariernya di Dallas. Itu sudah tidak ada lagi, dan itu sedikit disayangkan," kata Schrempf. "Sebagai fan, Anda ingin setidaknya mendukung tiga atau empat pemain yang selalu ada. Mereka adalah wajah tim. Sebaliknya, sekarang semuanya berubah setiap tahun."

Schrempf, yang lahir di Leverkusen, bermain untuk empat franchise di NBA antara 1985 dan 2001. Pria 63 tahun itu melihat perkembangan basket di tanah air lamanya, Jerman, secara positif. "Anda membutuhkan pelatih yang bagus, kondisi pendukung yang baik seperti arena dan waktu latihan. Dalam 20 tahun terakhir, banyak hal telah dilakukan di Jerman. Para pemain bagus punya lebih banyak opsi untuk berlatih dan menjadi lebih baik secara fisik," kata Schrempf.

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