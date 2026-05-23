Para pemain PSV, Dest dan Pepi, akan mendapatkan kepastian mengenai partisipasi mereka di Piala Dunia

Pemain PSV Ricardo Pepi dan Sergiño Dest masuk dalam skuad final Piala Dunia Amerika Serikat, demikian dilaporkan The Athletic. Dalam skuad yang beranggotakan 26 orang itu juga terdapat nama mantan pemain PSV Malik Tillman, yang kini bermain untuk Bayer Leverkusen. Pelatih tim nasional Mauricio Pochettino akan mengumumkan daftar final tersebut dalam waktu dekat.

Bagi Dest yang telah 37 kali membela timnas, ini akan menjadi kali kedua ia berpartisipasi di Piala Dunia. Bek kanan PSV ini juga turut serta di Qatar pada 2022, saat timnya kalah 3-1 dari timnas Belanda di babak 16 besar.

Pepi dan Tillman bersiap untuk Piala Dunia pertama mereka. Penyerang dan gelandang serang tersebut masing-masing telah tampil dalam 35 dan 28 pertandingan internasional bersama Timnas AS. Haji Wright, yang mencetak gol melawan Oranje hampir empat tahun lalu, juga dipanggil oleh Pochettino.

Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia, akan menghadapi Paraguay, Australia, dan Turki secara berturut-turut di fase grup. Sebagai persiapan untuk Piala Dunia, mereka akan bertanding melawan Senegal dan Jerman.

Skuad lengkap Piala Dunia Amerika Serikat:

Penjaga gawang: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Bek: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (FC Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Lini tengah: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (AC Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United)

Penyerang: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Timothy Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).