Gol-gol Bayern dicetak Karl setelah umpan indah dari Saibari yang tampil menonjol (26) dan Harry Kane (72). Maurice Krattenmacher, yang pada musim panas ini pindah dari FCB ke Elversberg setelah dua masa peminjaman, mencetak gol penyeimbang sementara (62) untuk tim Saarland itu. Pelatih Bayern Vincent Kompany, yang melakukan rotasi di tujuh posisi dibandingkan kemenangan 5-0 atas Bodö/Glimt di Liga Champions, langsung melakukan empat pergantian setelah gol penyama kedudukan itu, dan hasilnya sukses. Para pemain pengganti, dipimpin Joshua Kimmich, membangunkan rekan-rekan setim mereka.

Berikut laporan pertandingannya.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Jonas Urbig

Menjalani penampilan pertamanya di liga pada pekan ketiga Bundesliga, setelah sebelumnya sudah diberi kesempatan bermain di DFB-Pokal. Tak punya peluang saat gol 1-1. Nilai: 3,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Josip Stanisic

Dia juga untuk pertama kalinya pada musim ini mendapat kesempatan tampil sebagai starter di Bundesliga. Cukup sering menyentuh bola dan mengalirkannya dengan andal. Namun tidak lebih dari itu. Nilai: 4.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Dayot Upamecano

Satu dari hanya empat pemain yang juga sudah berada di starting XI saat melawan Bodö/Glimt. Beruntung gol penyama kedudukan Cole Campbell pada menit ke-44 dianulir karena offside. Ia tampaknya meremehkan situasi itu. Kalah dalam duel krusial pada menit ke-61 sehingga bola bisa jatuh ke Krattenmacher yang berdiri bebas, yang kemudian mencetak gol 1-1 indah ke gawang klub yang mendidiknya. Nilai: 4.

FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Minjae Kim

Nyaris mencetak gol bunuh diri pada serangan pertama Elversberg ketika ia menerima umpan silang dan justru mengarahkan bola lebih ke gawang sendiri ketimbang keluar lapangan. Awalnya sempat kesulitan menghadapi Noah Darvich yang masuk lebih cepat dan memiliki kecepatan, tetapi meningkat seiring jalannya pertandingan, tidak menghemat diri dalam duel-duel, dan karena itu juga memenangi duel-duelnya. Nilai: 3.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Nathaniel Brown

Setelah pada awal musim sempat diberi kesempatan mencoba peran nomor 10, pemain ini menggantikan Alphonso Davies di posisi aslinya di bek kiri saat menghadapi tim promosi. Lebih menonjol daripada Stanisic, juga kerap masuk ke lini tengah dan ke area sentral. Namun performanya juga menurun di babak kedua dan harus ditarik keluar setelah skor 1-1. Nilai: 4.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Tom Bischof

Mendapat kesempatan menjalani debut sebagai starter pada musim Bundesliga ini menggantikan Joshua Kimmich. Bermain sangat tidak mencolok, dan ketika ragu lebih memilih umpan mendatar yang aman ketimbang mencoba sesuatu yang berisiko atau bahkan kreatif. Harus ditarik keluar setelah skor 1-1. Nilai: 4,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Aleksandar Pavlovic

Ia mencatat pendekatan pertama ke gawang bagi Bayern pada menit ke-11 dengan sebuah tendangan melengkung. Sangat sering menguasai bola dan seperti biasa mengalirkannya dengan sangat andal kepada rekan-rekannya. Namun ia juga sangat beruntung karena dua sundulannya yang sial saat melawan Darvich langsung mengarah ke jalur lari Campbell tidak ditafsirkan sebagai pola permainan yang disengaja, melainkan sebagai kesalahan teknis atau setidaknya bukan gerakan yang disengaja. Kalau tidak, Elversberg sudah akan mencetak gol 1-1 sesaat sebelum turun minum. Tetap dibiarkan berada di lapangan setelah Elversberg benar-benar mencetak gol 1-1, juga meningkat, lalu setelah sebuah lari bagus memberikan assist untuk gol 2-1 Harry Kane. Nilai: 3,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Lennart Karl

Seperti saat bermain imbang 0-0 melawan Schalke, ia kembali diberi kesempatan memulai laga di sayap kanan. Satu umpan ceroboh di sini, satu kehilangan bola di sana: tetapi kemudian pada menit ke-26 tetap mencetak gol pembuka setelah umpan cerdas Saibari melintasi seluruh kotak penalti. Termasuk sedikit pemain Bayern yang pada babak kedua masih berusaha keras, tetapi tetap harus keluar setelah skor 1-1. Nilai: 3,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Michael Olise

Setelah ia naik ke level kelas dunia saat melawan Bodö/Glimt ketika dimainkan sebagai nomor 10, ia bermain sejak awal di area tengah saat menghadapi tim promosi. Namun pada babak pertama ia sangat jauh dari level kelas dunia, sejauh tuduhan dari kenyataan bahwa dia terlalu banyak bicara dalam wawancara. Tak ada dribel, hanya satu umpan progresif, tetapi tujuh kali kehilangan bola. Di babak kedua awalnya juga tidak lebih baik. Namun ia bangkit setelah skor 1-1 dan empat pergantian sekaligus. Memang lebih dulu gagal memanfaatkan assist tembakan dari Diaz untuk menjadikan skor 2-1 karena tembakannya masih disapu, lalu ia juga sial ketika cungkilan indahnya menghantam mistar dan memantul kembali ke lapangan. Namun setelah itu ia juga terlibat dalam gol 2-1 Kane dan dalam sebagian besar momen berbahaya Bayern. Nilai: 4.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Ismael Saibari

Pada menit kedelapan, ia menemukan celah di kotak penalti yang mungkin hanya sebesar perangko dan memberikan bola kepada Karl, yang langsung meneruskannya kepada Harry Kane. Kane baru mengenai bola dengan benar pada percobaan kedua, sehingga para pemain Elversberg sudah kembali tersusun, tetapi umpan Saibari tetap luar biasa. Begitu pula assist-nya untuk gol 1-0, ketika ia menyingkirkan lawannya dari situasi itu dengan sebuah step-over, bergerak dari kiri ke arah kotak penalti, lalu mengoper bola dengan tenang ke sisi kanan kotak penalti. Harry Kane di tengah masih memberi sedikit sentuhan pada bola, Karl datang menyambut dan mencetak gol. Ia menutupi kekurangan dalam sprint dengan aksi-aksi cerdas seperti itu dan visi bermainnya. Rajin dan menonjol, pemain Bayern terbaik hingga skor 1-1. Nilai: 2,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Harry Kane

Pada gol 1-0 ia menyerahkan tembakan dan gol kepada Karl yang posisinya lebih baik, tetapi tetap memberi sedikit sentuhan pada bola ke arah Karl. Melepaskan umpan-umpan terbaiknya dari area yang dalam di lini tengah dan kali ini ia lebih sering menjadi gelandang nomor delapan ketimbang nomor 10, apalagi penyerang tengah. Di depan gawang awalnya tampak agak kurang beruntung, lalu pada gol yang sempat dianggap sebagai gol 2-0 ia berdiri tipis offside. Ia juga tetap dibiarkan bermain setelah skor 1-1 dan sekali lagi terbukti menjadi polis asuransi jiwa Bayern ketika ia melepaskan tembakan indah untuk gol 2-1. Itu adalah gol pertamanya pada musim Bundesliga ini, dan gol yang sangat penting. Nilai: 2,5.

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FC Bayern, nilai para pemain FCB saat menghadapi SV Elversberg: Para pemain pengganti

Joshua Kimmich: Masuk setelah skor 1-1, langsung mengambil alih permainan dan seketika berada dalam mode bos. Nilai: 2.

Luis Diaz: Masuk setelah skor 1-1 menggantikan Saibari, melanjutkan apa yang terakhir kali ia tunjukkan: menyia-nyiakan peluang. Mencoba dengan tumit di dalam kotak lima meter pada menit ke-66, tetapi nyaris tak ada tenaga di balik tembakannya. Tembakan apa pun yang lain mungkin akan lebih baik. Setelah itu ia kurang beruntung dengan assist tembakannya untuk Olise. Nilai: 3,5.

Jamal Musiala: Setelah laga impiannya melawan Bodö/Glimt pada Kamis, ia awalnya kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Elversberg untuk mengasah kebugarannya. Masuk setelah skor 1-1 menggantikan Karl. Nilai. 3,5.

Alphonso Davies: Ia juga masuk setelah skor 1-1 sebagai bagian dari empat pergantian sekaligus, menggantikan Brown, dan juga berupaya membangun permainan dengan baik. Menyia-nyiakan peluang untuk menjadikan skor 3-1 sepuluh menit sebelum laga usai. Nilai: 3.