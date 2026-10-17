Chelsea dikejutkan oleh insiden yang sangat mengkhawatirkan saat bertandang ke markas Everton pada Sabtu siang. Kiper Emiliano Martínez tergeletak tak bergerak di lapangan pada babak kedua setelah berbenturan keras dengan Jarrad Branthwaite, mantan pemain pinjaman di PSV. Kiper asal Argentina itu mendapat perawatan selama beberapa menit dan kini telah digantikan oleh Mike Penders.

Insiden itu terjadi pada menit ke-66 pertandingan Premier League di Hill Dickinson Stadium. Everton mendapat tendangan bebas yang dikirim Kiernan Dewsbury-Hall ke kotak penalti. Martínez dan Branthwaite sama-sama berusaha keras menjangkau bola, tetapi kepala mereka berbenturan dengan keras.

Kedua pemain langsung terjatuh, tetapi segera terlihat bahwa kondisi Martínez tampaknya lebih serius. Branthwaite kembali bangkit setelah beberapa saat, sementara kiper Chelsea itu tetap tergeletak tak bergerak. Para pemain langsung menyadari keseriusan situasi tersebut dan dengan panik meminta bantuan medis. Beberapa anggota tim medis bergegas masuk ke lapangan untuk menangani kiper asal Argentina itu.

Kekhawatiran semakin besar ketika tandu juga dibawa masuk ke lapangan. Martínez tetap tergeletak di lapangan selama beberapa menit, dikelilingi tenaga medis yang memeriksanya dengan saksama. Tayangan ulang benturan tersebut tidak ditampilkan di televisi.

Sementara itu, kiper cadangan Mike Penders dipanggil ke tepi lapangan. Kiper Belgia berusia 21 tahun itu menerima instruksi ketika Martínez masih menjalani perawatan medis. Pada akhirnya, Martínez dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan Penders menggantikannya di bawah mistar.

Bagi Penders, penampilannya sebagai pengganti karena keadaan darurat ini menjadi debut resminya bersama Chelsea di Premier League.