Para pemain (mantan) dari Eredivisie kini mendapat kejelasan: dua negara lagi mengumumkan skuad Piala Dunia mereka

Menyusul banyak negara lain, Australia dan Meksiko juga telah mengumumkan skuad Piala Dunia mereka. Di antaranya, Mateo Chávez (AZ), Santiago Giménez (mantan pemain Feyenoord), dan Edson Álvarez (mantan pemain Ajax) siap berlaga di turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih kepala Javier Aguirre telah mempresentasikan daftar pra-seleksi yang terdiri dari 55 pemain beberapa minggu lalu, di mana nama-nama mantan pemain PSV Hirving Lozano dan Erick Gutiérrez sudah tidak tercantum. Kini, ada mantan pemain PSV ketiga yang bergabung: Richard Ledezma.

Bek sayap ini kembali ke negara asalnya bersama Deportivo Guadalajara secara gratis pada musim panas ini, namun hal itu tidak memberinya tiket ke Piala Dunia. Pemain yang telah tiga kali membela timnas ini tidak dipanggil.

Namun, ada tempat untuk Álvarez, Giménez — meskipun mengalami musim yang sangat buruk di AC Milan — dan mantan pemain Ajax, Jorge Sánchez. Bek AZ, Mateo Chávez, juga dipanggil. Pemain yang telah sembilan kali membela timnas ini belum bisa selalu mengandalkan posisi starter di AZ, namun tetap berhasil meyakinkan Aguirre.

Nama lain yang menonjol adalah Guillermo Ochoa. Kiper berusia 40 tahun ini kembali dipanggil dan bersiap untuk Piala Dunia keenamnya.

Pemain Feyenoord, Jordan Bos, juga mendapat kabar baik dari pelatih timnas Australia, Tony Popovic. Bagi bek kiri ini, pemanggilan tersebut mungkin bukan kejutan besar, namun pemain yang telah 26 kali membela timnas ini tetap bisa menantikan Piala Dunia pertamanya. Ajdin Hrustic, gelandang Heracles Almelo, juga dipanggil.