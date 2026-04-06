Para pemain Juventus berbondong-bondong merangkul seorang rekan setimnya usai meraih kemenangan mudah atas Genoa

Juventus berhasil meraih hasil gemilang pada Senin malam dalam perebutan tiket Liga Champions musim depan. Di kandang sendiri, mereka mengalahkan Genoa asuhan Justin Bijlow dengan skor 2-0, sehingga selisih poin dengan Como yang berada di peringkat ke-4 kembali berkurang menjadi satu poin.

Juventus, dengan Teun Koopmeiners di bangku cadangan, langsung tancap gas dan sudah unggul dalam empat menit. Sebuah serangan yang sempat diblokir kembali masuk ke kotak penalti, di mana Gleison Bremer masih berada di sana. Pemain Brasil itu menyundul bola dengan keras: 1-0.

Tim asuhan Luciano Spalletti tidak berhenti di situ dan terus mencari gol kedua. Pada menit ke-17, gol kedua tercipta: setelah serangan kilat, Francisco Conceição mengoper bola kepada Weston McKennie, yang dengan tenang menyarangkan bola menjadi 2-0.

Di sisa babak pertama, Juventus tetap dominan, dengan ancaman yang terutama datang dari sayap. Melalui Conceição dan Kenan Yildiz, McKennie juga nyaris mencetak gol ketiga, namun dari jarak sangat dekat, bola anehnya melambung di atas gawang.

Setelah jeda, Juventus ingin segera menyelesaikan pertandingan dan kembali beberapa kali membuat kiper Genoa, Bijlow, kewalahan, tetapi skor tetap tidak berubah untuk waktu yang lama. McKennie gagal menyambar umpan silang, dan tendangan Jonathan David membentur tiang gawang.

Lima belas menit sebelum pertandingan berakhir, Genoa kemudian mendapat peluang emas untuk mengembalikan ketegangan dalam pertandingan. Setelah pelanggaran yang dilakukan Bremer, bola diarahkan ke titik penalti, tetapi Aarón Martín melihat Michele Di Gregorio yang baru masuk melakukan penyelamatan gemilang. Selanjutnya, kiper Juventus itu disambut dengan hangat oleh seluruh tim. Dia sempat kebobolan, tetapi setelah Mattia Perin absen, dia tetap bisa berperan sebagai pahlawan.

Itu adalah peluang emas bagi Genoa, tetapi di menit-menit akhir, tim tamu tampak pasrah menerima kekalahan. Juventus mengakhiri pertandingan dengan cermat.