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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique melontarkan penilaian blak-blakan yang menjadi ciri khasnya soal pengakuan para pemain mengenai kondisi kebugaran mereka jelang laga Ligue 1 melawan Nice. Pelatih asal Spanyol itu dengan nada bercanda mempertanyakan kejujuran para pemainnya saat membahas kesiapan mereka untuk kembali masuk susunan pemain inti.

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Enrique pertanyakan kejujuran pemain soal kebugaran

Enrique tak pernah menghindari pernyataan yang mengundang perhatian, dan konferensi pers terbarunya jelang lawatan PSG ke markas Nice pada Sabtu pun tak berbeda. Sang juara bertahan Prancis menghadapi laga besok sebagai pemuncak klasemen Ligue 1 dengan 23 poin, unggul dua poin atas Lille di posisi kedua, sementara Nice menempati peringkat keenam dengan 17 poin. Ketika ditanya tentang cara menangani skuad yang dipenuhi pemain yang ingin mendapat menit bermain, mantan pelatih Barcelona itu bercanda soal seberapa jauh ia bisa memercayai pengakuan mereka. "Para pemain itu pembohong, semuanya bilang mereka siap."

Di balik candaan itu, sang pelatih memberi peringatan tegas soal intensitas yang dibutuhkan dalam laga mendatang. Ia menegaskan timnya tak boleh lengah jika ingin meraih kemenangan di kandang lawan. "Untuk menang di Nice, kami membutuhkan sebelas pemain yang menganggap laga ini sangat penting bagi kami. Jika kami berpikir bisa bermain dengan hanya 50% kemampuan, kami habis," jelasnya. Enrique menekankan bahwa pilihan taktiknya didasarkan pada penerapan di lapangan, bukan statistik. "Ini bukan Football Manager," katanya.

Tiga pemain kembali dari cedera, PSG mendapat suntikan kekuatan

Terlepas dari candaannya soal "pembohong", sang pelatih punya alasan nyata untuk optimistis dengan kedalaman skuadnya. PSG mendapat suntikan kekuatan penting setelah beberapa pemain kunci tim utama kembali berlatih penuh. Ousmane Dembele, Marquinhos, dan Nuno Mendes kini kembali tersedia untuk dipertimbangkan, memberi sang pelatih fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan untuk laga akhir pekan ini.

Kembalinya Dembele sangat patut diperhatikan mengingat kemampuannya mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap, terutama setelah ia menepi akibat cedera hamstring . Pemain timnas Prancis itu telah tampil sepuluh kali di semua kompetisi musim ini, mencetak empat gol dan menyumbang enam assist. Enrique tak menyembunyikan kekagumannya atas upaya sang penyerang belakangan ini untuk kembali bermain. "Yang saya lihat pekan ini adalah Dembele yang siap," ujar sang pelatih. "Dia punya pengaruh besar terhadap tim. Sebagai penggemar sepakbola, melihatnya di lapangan adalah sebuah kesenangan tersendiri."

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Pujian untuk pemain muda Senny Mayulu

Sang pelatih juga meluangkan waktu untuk membahas perkembangan Senny Mayulu, yang baru-baru ini mendapat panggilan pertamanya ke timnas Prancis dan menjalani debut internasional, dengan bermain selama 13 menit saat Prancis kalah 1-3 dari Italia di Nations League . Pemain muda itu juga telah tampil sembilan kali untuk Paris Saint-Germain di semua kompetisi musim ini, mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist. Enrique tampak senang dengan perkembangan Mayulu dan mengisyaratkan bahwa peran sang gelandang di tim utama bisa terus bertambah.

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Enrique mengakui bahwa pandangannya terhadap pemain bisa berubah berdasarkan dedikasi dan perkembangan mereka di tempat latihan. "Saya tidak keberatan mengubah pikiran jika melihat seorang pemain, seperti dia, mengalami kemajuan," jelasnya.

Jadwal padat menanti PSG setelah lawatan ke Nice

Setelah menghadapi Nice, Paris Saint-Germain akan kembali ke Parc des Princes pada Rabu untuk menjamu Roma di Liga Champions. Tim asuhan Enrique saat ini memuncaki klasemen fase liga dengan catatan sempurna, mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan. Sang juara Prancis kemudian akan kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik dengan menjamu Lorient pada 28 November, sembari berupaya mempertahankan posisi di puncak klasemen Ligue 1.