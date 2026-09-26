Latihan tim nasional Irlandia ditunda, demikian dilaporkan sejumlah jurnalis dari negara tersebut. Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan keputusan Gavin Bazunu, yang tidak ingin bermain melawan Israel pada Minggu malam.

Pada Minggu malam pukul 20.45, pertandingan antara Irlandia dan Israel dijadwalkan berlangsung. Namun, ada kemungkinan duel itu sama sekali tidak akan dimainkan.

Pada Sabtu pukul 12.00, para pemain seharusnya meninggalkan hotel tim untuk menggelar latihan yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers, tetapi para pemain tetap berada di dalam. Rapat darurat sedang digelar.

Bazunu tidak ingin tampil pada Minggu malam dan memboikot pertandingan tersebut. Menurut jurnalis Daniel McDonnell, beberapa pemain lain sedang mempertimbangkan untuk mengikuti jejaknya.

Dengan demikian, duel antara Irlandia dan Israel kini berada dalam ketidakpastian. Apa yang akan diputuskan federasi Irlandia terkait pertemuan tersebut, masih belum diketahui.