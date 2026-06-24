"Para pemain Ghana memang pantas mendapatkannya!".. Bellingham tidak setuju dengan penunjukannya sebagai pemain terbaik pertandingan

Jude Bellingham, bintang tim nasional Inggris, mengejutkan semua orang dengan pernyataan rendah hatinya setelah pertandingan berakhir imbang tanpa gol melawan Ghana pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa ia tidak layak mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan meskipun secara resmi telah menerimanya.

Pemain Real Madrid itu, dalam pernyataan yang dilansir oleh "TNT Sports", mengatakan setelah pertandingan: "Sejujurnya, saya tidak merasa pantas menerima penghargaan ini. Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada salah satu pemain Ghana yang tampil luar biasa dalam bertahan sepanjang pertandingan."

Ia menambahkan: “Saya memang memiliki beberapa momen bagus, tetapi sangat sulit untuk masuk ke dalam ritme pertandingan. Saya berterima kasih kepada semua yang memilih saya, tetapi menurut saya salah satu pemain Ghana-lah yang lebih pantas mendapatkan penghargaan itu.”

Bellingham mengakui betapa sulitnya menghadapi timnas Ghana, yang berhasil menutup ruang gerak dan membatasi ancaman timnas Inggris, dengan mengatakan: “Mereka bermain untuk meraih satu poin yang akan mendekatkan mereka ke babak kualifikasi, dan mereka layak mendapat pujian atas penampilan mereka.”

Bintang Inggris itu juga menyoroti fenomena yang terus berulang pada “Tiga Singa” di turnamen besar, sambil menjelaskan: “Hal yang sama selalu terjadi pada Inggris; kami menang di pertandingan pertama dan tampil bagus, lalu tersandung dengan hasil imbang di pertandingan kedua.”

Timnas Inggris gagal menembus pertahanan Ghana sepanjang 90 menit, sehingga hanya puas dengan satu poin yang membuat mereka tetap berada dalam posisi yang baik di grup, namun mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk memastikan lolos lebih awal ke babak gugur.

Baca juga:

Bintang Timnas Mesir: Mesir adalah yang terkuat di Afrika... dan kami akan melaju jauh di Piala Dunia