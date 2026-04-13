Para pemain Feyenoord berbondong-bondong mengunggah komentar di media sosial: 'Konyol'

Para pemain Feyenoord tampaknya sudah benar-benar muak dengan wasit-wasit Belanda. Setelah beberapa momen kontroversial selama pertandingan imbang melawan FC Volendam (0-0), momen meragukan kembali terjadi saat melawan NEC (1-1).

Di kubu Feyenoord, ada banyak kemarahan dan kegemparan terkait Serdar Gözübüyük. Wasit tersebut memutuskan untuk tidak memberikan kartu merah kepada Philippe Sandler, melainkan kartu kuning, dan hal ini membuat mereka di Rotterdam sangat kesal.

Anel Ahmedhodzic, yang bahkan tidak hadir pada hari Minggu, sudah meluapkan kemarahannya di Instagram Stories beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan. Pemain asal Bosnia itu sama sekali tidak puas dengan keputusan wasit tersebut.

"Tak terbayangkan...", tulisnya sebagai keterangan pada video momen kontroversial yang dibagikan ESPN. "Dengan adanya VAR dan tetap saja mengambil keputusan yang salah. Di dunia mana ini bukan kartu merah?", tanya bek tengah bertubuh jangkung itu dengan nada keras. Ia menambahkan emoji marah pada postingannya.

Beberapa pemain Feyenoord ikut menanggapi. Givairo Read, Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Gonçalo Borges, dan Shaqueel van Persie juga menyampaikan pendapat mereka melalui Instagram Stories.

“Konyol,” kata Van Persie junior. Read yang juga terkejut hanya menambahkan emoji tertawa di cuplikan tersebut. Valente mengulangi pendapat yang sudah ia sampaikan saat konferensi pers Feyenoord. “Sungguh memalukan.”

Watanabe bahkan mengunggah postingan di Instagram. “Saya sulit menerima hasil ini dan keputusan yang diambil, tapi kita harus terus maju.”