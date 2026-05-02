Para pemain debutan Atlético Madrid menikmati hari yang luar biasa dalam perayaan pencapaian bersejarah Diego Simeone

Iker Luque dan Miguel Cubo menjalani hari yang luar biasa bersama Atlético Madrid. Kedua talenta dari akademi muda ini melakukan debutnya di Estadio Mestalla yang ikonik milik Valencia dan masing-masing mencetak satu gol: 0-2. Bagi pelatih Diego Simeone, ini juga merupakan hari yang istimewa: ia memimpin tim dari pinggir lapangan untuk yang ke-1.000 kalinya sebagai pelatih.

Menjelang leg kedua Liga Champions melawan Arsenal, Simeone memutuskan, seperti pada pekan-pekan sebelumnya, untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dengan Júlio Díaz, Javi Boñar, Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza, Luque, dan Cubo di starting line-up atau sebagai pemain pengganti, Atleti tampak hampir tak dikenali.

Los Colchoneros sudah hampir pasti lolos ke Liga Champions, sehingga Atleti bisa menghadapi Valencia tanpa tekanan. Tim tuan rumah belum aman, tapi punya peluang bagus untuk memastikan kelangsungan di liga.

Lama tak ada gol tercipta di Valencia, namun 15 menit menjelang akhir pertandingan, kebuntuan akhirnya terpecahkan. Obed Vargas menemukan ruang di sisi kiri untuk Luque yang berusia 20 tahun, yang langsung berpikir untuk menembak dan melepaskan tendangan keras dan akurat ke sudut dekat: 0-1.

Kurang dari sepuluh menit kemudian, pesta besar kembali terjadi di kubu Atleti, terutama bagi Cubo. Sebuah umpan panjang mendarat di sekitar kotak penalti Valencia kepada Antoine Griezmann, yang setelah menerima bola dengan indah, langsung memberikan umpan terobosan kepada Cubo. Penyerang berusia 18 tahun itu mengakhiri serangan dengan tendangan keras ke sudut dekat: 0-2.

Dengan keunggulan 13 poin atas Real Betis yang berada di peringkat kelima, hanya masalah waktu sebelum partisipasi Atleti di Liga Champions musim depan dipastikan. Valencia saat ini berada lima poin di atas zona degradasi.



