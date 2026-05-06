"Para pemain Curaçao sudah muak dengan Fred Rutten, semua orang menyukai Dick Advocaat"

Awal tahun ini, Dick Advocaat mencatatkan prestasi bersejarah dengan membawa Curaçao ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Pria asal Den Haag (78) itu kemudian mengundurkan diri karena alasan keluarga, sehingga Fred Rutten kini menjadi pelatih kepala. Johan Derksen mengungkapkan di acara Vandaag Inside bahwa 'pulau dan para pemain' sebenarnya ingin melanjutkan kerja sama dengan Advocaat, yang kemungkinan besar sudah bisa kembali.

Advocaat mengumumkan pada bulan Februari bahwa ia tidak akan ikut ke Piala Dunia karena kondisi kesehatan putrinya. Menurut Derksen, kondisi putrinya kini telah membaik dan Advocaat terbuka untuk kembali, namun ia tidak ingin meminta Rutten untuk mundur.

"Kondisi keluarga Dick sudah sedikit membaik," kata Derksen. "Dan sebenarnya Dick ingin ikut, tapi dia merasa sedikit tidak enak terhadap Fred."

"Saya juga mengerti itu, tapi seluruh pulau dan semua pemain sudah sangat lelah dengan Fred, karena dia bertingkah seolah-olah ingin memenangkan Piala Dunia dengan tim yang berantakan itu. Dan itu tidak mungkin," pikir Derksen.

"Jika asosiasi Curaçao menjelaskan kepada Fred bagaimana situasinya... Dick berasal dari pulau itu dan semua orang di pulau itu sangat menyukai Dick. Karena keadaan, dia terpaksa mundur."

"Tapi sebenarnya Fred seharusnya menelepon Dick dan berkata: 'Semua kehormatan untukmu. Jika kamu ingin pergi ke sana, aku akan memberi jalan.' Dick juga bagian dari tim. Untuk promosi Curaçao, Dick jauh lebih cocok daripada Fred," kata Derksen.

Untuk saat ini, kita harus menunggu siapa yang akan memimpin tim Curaçao di bangku cadangan pada bulan Juni. Penduduk pulau tersebut akan memainkan pertandingan pertama mereka pada 14 Juni melawan calon juara Jerman, diikuti dengan pertandingan melawan Ekuador (21 Juni) dan Pantai Gading (25 Juni).