Para pemain Chelsea mendesak pihak manajemen untuk mendatangkan 'kandidat impian'

Para pemain Chelsea memandang Xabi Alonso sebagai manajer baru yang ideal bagi klub, demikian dilaporkan The Guardian. Menurut surat kabar ternama Inggris tersebut, skuad The Blues telah menemui jajaran direksi untuk menyampaikan preferensi mereka terhadap mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen itu.

Chelsea sedang mencari pengganti Liam Rosenior, yang dipecat bulan lalu setelah hanya 106 hari menjabat. Xabi Alonso saat ini dianggap sebagai favorit utama untuk mengambil alih kepemimpinan di Stamford Bridge. Kedua belah pihak sedang dalam negosiasi, meskipun belum ada kesepakatan definitif yang tercapai.

Klub asal London ini memiliki beberapa alternatif. Di daftar pendek terdapat nama-nama seperti Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace), dan Filipe Luís (Flamengo). Cesc Fàbregas (Como) juga telah dihubungi, namun pemain asal Spanyol tersebut menyatakan bahwa ia ingin tetap setia pada Como untuk saat ini.

Chelsea telah memantau Alonso sejak langkah pertamanya sebagai pelatih di Bayer Leverkusen pada 2022. Menurut The Guardian, manajemen klub sengaja menunggu momen ketika pelatih berusia 44 tahun itu tersedia. Sejak kepergiannya dari Real Madrid pada Januari, Alonso tidak terikat dengan klub mana pun.

Di Real Madrid, Alonso mengalami masa-masa sulit. Mantan gelandang ini hanya memimpin 34 pertandingan dan gagal mempertahankan dukungan penuh dari para pemain. Chelsea kini yakin bahwa Alonso adalah orang yang tepat untuk menghidupkan kembali proyek ambisius pemilik BlueCo.

Alonso menginginkan peran dalam kebijakan transfer dan kejelasan mengenai arah olahraga klub. Chelsea tampaknya bersedia memenuhi permintaan tersebut, meskipun ada beberapa direktur olahraga di dalam organisasi.

Di kalangan para pemain, Alonso dipandang sebagai pelatih yang memiliki karisma dan kepribadian yang cukup untuk mengendalikan ruang ganti. Setelah kepergian Enzo Maresca dan masa-masa mengecewakan di bawah kepemimpinan Rosenior, para pemain sangat mendambakan seorang manajer yang memiliki wibawa alami dan rekam jejak yang gemilang.



