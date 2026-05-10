Para pemain Belanda tampil gemilang dan menyelamatkan Roma: Donyell Malen dan Devyne Rensch berperan krusial dalam fase akhir pertandingan yang menegangkan

Devyne Rensch dan Donyell Malen menjadi pahlawan utama Roma pada Minggu malam. Rensch mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir pertandingan melawan Parma, kemudian Malen semakin memeriahkan suasana dengan mencetak gol keduanya malam itu pada menit ke-90+11. Skor akhir menjadi 2-3.

Roma sudah unggul lebih dulu di awal pertandingan lewat Malen. Penyerang asal Belanda ini menambah koleksi golnya menjadi dua belas gol di liga. Ia menerima umpan brilian dari Paulo Dybala saat serangan balik, mengontrol bola dengan baik, dan kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut kanan gawang.

Namun, Roma kehilangan keunggulan tersebut sepenuhnya. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Gabriel Strefezza menyamakan kedudukan, dan masalah bagi tim asuhan pelatih Gian Piero Gasperini semakin besar ketika Mandela Keita membawa Parma unggul pada menit ke-87. Roma tampaknya akan kehilangan poin berharga dalam perebutan tiket Liga Champions.

Namun, tiba-tiba muncul Rensch, yang masuk sebagai pengganti 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Setelah tendangan sudut, Parma gagal menghalau bola dengan baik, sehingga bek kanan itu melihat bola mendarat tepat di kakinya dan dengan tenang mencetak gol: 2-2. Satu poin tampaknya telah diselamatkan.

Namun, itu ternyata belum akhir cerita. Tak lama kemudian, Rensch dijatuhkan di area penalti, dan wasit—meski setelah intervensi VAR—menunjuk titik putih. Malen berdiri di belakang bola dan mengeksekusi penalti dengan sempurna: 2-3. Para pendukung Roma yang ikut serta dalam perjalanan itu pun bersorak gembira.

Berkat kemenangan ini, Roma tetap membayangi Juventus dan AC Milan serta berhasil menyalip Como untuk menduduki peringkat kelima. Tim asuhan Malen dan Rensch pun tetap berada dalam persaingan ketat untuk memperebutkan tiket Liga Champions.