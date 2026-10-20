Rekaman baru dari laga Barcelona kontra Real Betis kembali membuka perdebatan seputar pembatalan gol pemain Argentina, Giovani Lo Celso, setelah terungkap detail percakapan yang terjadi antara wasit dan para pemain klub Catalunya tersebut selama peninjauan momen itu, dalam sebuah insiden yang memicu kritik soal cara peninjauan teknologi video diminta.

Kehebohan kali ini muncul dari komentar mantan wasit Spanyol, Iturralde Gonzalez, yang mengkritik, menurut apa yang diterbitkan surat kabar Marca, sebuah kalimat yang muncul dalam rekaman, dengan menilai bahwa kalimat itu membuka pintu bagi apa yang ia sebut secara sinis sebagai "VAR sesuai permintaan", di saat laga tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona atas Betis dengan skor 5-2.

Protes berulang dari para pemain Barcelona

Rekaman yang dirilis oleh La Liga Spanyol, menurut Marca, melalui kamera wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea, memperlihatkan desakan sejumlah pemain Barcelona agar wasit menganulir momen dengan menuntut adanya handball pada pemain Kolombia, Cucho Hernandez, selama serangan yang berakhir dengan gol Lo Celso yang kemudian dibatalkan.

Pedri berada di barisan terdepan para pemrotes, karena ia menegaskan kepada wasit bahwa handball itu jelas, sementara De Burgos pada awal diskusi tetap bersikukuh bahwa ia tidak melihat momen itu layak dihitung sebagai pelanggaran.

Pemain lain turut bergabung dalam protes tersebut, di antaranya Lamine Yamal dan Fermin Lopez, dengan berlanjutnya perdebatan soal apakah Cucho telah menggunakan tangannya untuk mengontrol bola.

Selama percakapan itu, wasit berkata kepada petugas yang bertanggung jawab atas teknologi video, Carlos del Cerro Grande: "Tinjau untukku handball itu, karena inilah yang mereka minta dariku, Cerro," yakni kalimat yang menjadi pusat kritik baru ini.

Iturralde: VAR sesuai permintaan

Iturralde Gonzalez mengomentari kalimat tersebut melalui platform "X", dengan berkata: "Kita baru saja menemukan VAR sesuai permintaan. Tinjau untukku momen ini karena mereka memintanya dariku."

Keberatan sang mantan wasit berpusat pada prinsip peninjauan momen; karena ia menilai bahwa permintaan para pemain untuk meninjau sebuah momen tertentu tidak seharusnya menjadi hal yang mengarahkan intervensi teknologi video, melainkan tim wasit yang harus menentukan apakah ada momen yang menuntut peninjauan sesuai dengan prosedur yang berlaku.









De Burgos meminta peninjauan rangkaian momen itu, termasuk fase yang mendahului tendangan Lo Celso, sebelum akhirnya memutuskan untuk membatalkan gol tersebut karena handball yang dilakukan Cucho di awal serangan.

Dengan demikian, perdebatan tak lagi terbatas pada keputusan pembatalan gol, tetapi meluas hingga ke percakapan yang mendahului peninjauan, setelah kalimat sang wasit memicu kritik dari Iturralde, dan kembali memunculkan pertanyaan seputar batas yang memisahkan antara protes para pemain dan prosedur yang mengatur intervensi teknologi video.











