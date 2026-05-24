Para pemain Ajax tampil agresif melawan Óscar García menjelang laga krusial melawan FC Utrecht

Óscar García merasa lega karena berhasil menutup musim bersama Ajax dengan hasil positif, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers usai pertandingan Ajax melawan FC Utrecht. Tampaknya kecil kemungkinan pelatih asal Spanyol itu akan tetap menjabat sebagai pelatih Ajax.

Pada final babak play-off, akhirnya diperlukan adu penalti untuk mengalahkan Utrecht. Maarten Paes menjadi pahlawan besar dengan dua tendangan penalti yang berhasil dihalau, sementara semua tendangan penalti Ajax masuk ke gawang.

García mengungkapkan bahwa para pemainnya telah berlatih adu penalti selama seminggu terakhir, meskipun ia sendiri sama sekali tidak setuju dengan hal itu. “Selama latihan terakhir, para pemain berlatih adu penalti. Saya telah mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu berlatih hal itu, karena sejujurnya saya tidak percaya pada hal itu.”

“Itu tidak pernah sama,” jelas García. “Tapi perasaan para pemainlah yang paling penting. Setiap pemain sepak bola profesional bisa gagal mengeksekusi penalti, setiap pemain sepak bola profesional bisa mencetak gol dari penalti.”

Ketika konferensi pers hampir berakhir, García tiba-tiba mengambil jeda sejenak. “Saya ingin mengatakan satu hal lagi; saya tidak tahu apakah ini akan menjadi konferensi pers terakhir saya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Saya harap kalian menikmati konferensi pers ini sama seperti saya.”

García tampaknya bahkan sangat mempertimbangkan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Ajax. Míchel, yang baru saja terdegradasi bersama Girona pada Sabtu lalu, masih berada di posisi terdepan untuk mulai bekerja di Johan Cruijff ArenA musim depan. Jordi Cruijff sangat terkesan dengannya.

Selain itu, García bukan satu-satunya yang akan hengkang. Wout Weghorst juga sepertinya baru saja mengumumkan kepergiannya di ESPN. Hal ini sesuai dengan gambaran yang baru-baru ini digambarkan oleh Algemeen Dagblad: menurut surat kabar tersebut, 17 (!) pemain akan meninggalkan Ajax musim panas ini.