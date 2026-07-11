Para pemain Ajax serempak mengecam Steven Berghuis atas aksinya yang aneh saat bertanding melawan Larnaca

Steven Berghuis menjadi bahan pembicaraan. Penyerang Ajax itu melakukan pelanggaran keji pada Jumat malam dalam laga persahabatan melawan AEK Larnaca (1-0), yang bahkan membuat komentator saluran klub Ajax terkejut.

Ajax berhasil mengalahkan tim asal Siprus, Larnaca, tanpa kesulitan berarti pada Jumat malam. Tim asal Amsterdam itu membuang banyak peluang, sehingga kemenangan mereka ‘hanya’ dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak pada menit ke-84 oleh pemain pengganti Abdellah Ouazzane. Gelandang tersebut melepaskan tendangan dari sudut yang sulit melewati bawah kiper dan dengan demikian menjadi pahlawan kemenangan.

Namun, setelah pertandingan usai, yang lebih banyak dibicarakan di internet justru adalah Berghuis. Pemain yang mengenakan ban kapten itu melakukan tekel keras yang melampaui batas pada babak pertama.

Tampak bagaimana Berghuis kehilangan bola di tepi kotak penalti lawan, lalu ia melakukan tekel keras. “Aah, Berghuis. Hati-hati dong!”, seru komentator Ajax TV.

Di X, video tekel tersebut telah ditonton sebanyak 100.000 kali. Berikut beberapa tanggapan: “Benar-benar gila,” komentar seorang penggemar klub asal Amsterdam itu. Yang lain menanggapi: “Aku sangat malu padanya.” Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai orang bodoh sepenuhnya.







