Para legenda Brasil memanaskan situasi bagi Ancelotti dan memimpikan "penyelamat" Guardiola

Gelombang kritik tajam menghujani pelatih asal Italia Carlo Ancelotti di Brasil, menyusul tersingkirnya Seleção secara mengejutkan dari Norwegia (2-1) di babak 16 besar Piala Dunia 2026, di tengah pertanyaan yang semakin mengemuka mengenai masa depannya meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2030, sementara nama Pep Guardiola mulai muncul sebagai calon pengganti.

Ronaldo Nazário, yang sebelumnya merupakan salah satu pendukung terkuat Ancelotti, mengatakan dalam pernyataan yang blak-blakan: “Sejujurnya, saya rasa eliminasi ini bermula dari keputusan-keputusan yang diambil di bangku cadangan.”

Ia menambahkan, “Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola, tetapi malam ini ia membuat banyak kesalahan. Saya masih tidak mengerti mengapa João Pedro tidak masuk dalam susunan pemain. Ia menjalani musim yang luar biasa, sedang dalam performa terbaiknya, dan Brasil membutuhkan penyerang yang bisa memberikan sesuatu yang berbeda.”

Ancelotti melakukan kesalahan

Ronaldo juga mengkritik minimnya waktu bermain Endrick, dengan mengatakan: “Setiap kali dia turun bermain di turnamen ini, dia selalu membawa energi, semangat, dan kemampuan untuk menciptakan kejutan. Namun, dia menghabiskan sebagian besar Piala Dunia ini duduk di bangku cadangan. Saya tidak mengerti hal itu.”

Sementara itu, Vanderlei Luxemburgo, mantan pelatih Real Madrid dan tim nasional Brasil, memposting di akun Instagram-nya: “Ancelotti telah melakukan kesalahan. Dia gagal dalam pemilihan susunan pemain, dalam pengambilan keputusan, dan dalam membaca jalannya pertandingan; akibatnya, kami kehilangan kesempatan untuk meraih gelar keenam.”

Luxemburgo menambahkan dengan nada kritis: “Masalahnya lebih dalam dari itu. Jika pelatihnya orang Brasil, media pasti akan menuntut pemecatannya, menyiarkan program khusus, dan mengumumkan kegagalan proyek tersebut. Namun, dengan pelatih asing, selalu ada alasan, kesediaan untuk memaafkan, dan tingkat kesabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pelatih-pelatih kita. Cukup sudah dengan kecenderungan ini yang menganggap segala sesuatu yang asing itu lebih baik.”

Dia menekankan bahwa “Sepak bola Brasil membutuhkan lebih banyak unsur Brasil. Lebih banyak identitas, lebih banyak kepercayaan diri, dan lebih banyak rasa hormat kepada para pemain profesional serta esensi sepak bola Brasil.”

“Semua Pihak Harus Bertanggung Jawab”

Romario, legenda sepak bola Brasil, dalam program “El Chiringuito” menunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini: “Jelas bahwa semua orang di lapangan harus bertanggung jawab, termasuk pelatih (Carlo Ancelotti).”

Mantan pemain Barcelona dan Valencia itu menambahkan: “Sebagai orang Brasil, saya merasa sangat kecewa. Menurut saya, apa yang terjadi tadi sangat mengejutkan. Penampilan mereka hari ini bukanlah timnas Brasil yang kita kenal, bukan pula timnas Brasil yang kita inginkan.”

Ancelotti meninggal saat memeluk Neymar

Paulo Kobus, kolumnis ESPN Brasil, menggambarkan penampilan Ancelotti sebagai “bencana”, sementara Arnaldo Ribeiro di situs UOL berpendapat: “Penampilan Ancelotti benar-benar bencana dalam pertandingan penentu. Pada pergantian pemain terakhir, dengan memasukkan Endrick dan Neymar menggantikan kedua sayap—sebagai respons terhadap keinginan penonton—ia menghancurkan tim. Bukan Neymar yang ‘mati’ saat memeluk Ancelotti, melainkan Ancelotti yang ‘mati’ saat memeluk Neymar.”

Mauro César Pereira juga berpendapat bahwa “Carlo Ancelotti melakukan pergantian pemain yang pada akhirnya menghancurkan Brasil, terutama dengan memasukkan Neymar.”

Guardiola... Calon Pengganti

Seiring meningkatnya kritik terhadap Ancelotti, nama Pep Guardiola, pelatih asal Spanyol yang telah meninggalkan Manchester City, mulai muncul sebagai calon potensial untuk melatih Seleção, mengingat ia sebelumnya telah dikaitkan dengan posisi tersebut pada tahun 2022 sebelum menolak tawaran menggiurkan dari Federasi Sepak Bola Brasil.

Situs “One Football” menilai Guardiola sebagai kandidat terkuat untuk melatih sejumlah tim nasional yang tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, seperti Belanda, Uruguay, dan Brasil, bahkan untuk melatih tim klasik yang sedang mengalami penurunan performa seperti Italia.

Antonio Sanz menyebutkan dalam wawancara dengan Radio Marca bahwa “tim yang akan menghadapi tekanan terbesar di Piala Dunia, baik Brasil maupun Inggris, akan menjadi tim berikutnya yang dilatih Guardiola”.

Hari-hari mendatang akan menjadi penentu nasib Ancelotti bersama timnas Brasil, di tengah badai kritik yang mengancam kelangsungan jabatannya meskipun kontraknya berlaku hingga 2030, sementara semua pihak menanti sikap Federasi Sepak Bola Brasil terhadap krisis yang semakin memburuk ini.