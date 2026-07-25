Di Belgia, kesimpulan pertama tentang pelatih tim nasional yang baru, Mark van Bommel, sudah mulai ditarik. Meski pria Belanda itu bahkan belum benar-benar mulai bekerja di federasi Belgia, para suporter sudah menemukan satu potensi masalah besar.

La Dernière Heure mengadakan survei di wilayah berbahasa Prancis di Belgia untuk mengukur apakah Van Bommel dianggap sebagai penerus ideal Rudi Garcia. Hasilnya, 90 persen responden sama sekali tidak yakin.

Hal itu berkaitan dengan fakta bahwa Van Bommel belum menguasai bahasa Prancis. Khususnya di Wallonia, wilayah berbahasa Prancis terbesar di Belgia, hal itu dinilai krusial untuk menjadi pelatih tim nasional yang sukses.

Van Bommel sementara itu bertekad untuk berprestasi dan juga tidak menyembunyikan keinginannya untuk segera memperbaiki kemampuan bahasa Prancisnya. Dalam kariernya sebagai pemain, ia sebelumnya sudah memperlihatkan bahwa dirinya sangat cepat menguasai bahasa Spanyol, Jerman, dan Italia saat tiba masing-masing di Barcelona, Munchen, dan Milan.

Itu setidaknya akan memberi harapan kepada warga Belgia, karena secara umum ada keyakinan bahwa Van Bommel akan tampil lebih baik daripada Garcia, yang pada Piala Dunia terakhir mengambil sejumlah keputusan yang janggal. “Tapi itu juga tidak terlalu sulit,” demikian tertulis di Het Laatste Nieuws.

Untuk menjangkau para pemain berbahasa Prancis sebaik mungkin, untuk sementara peran besar akan diberikan kepada asisten Maarten Martens. Mantan pemain internasional itu fasih berbahasa Prancis dan karena itu bisa menjadi penghubung penting antara Van Bommel dan para pemain tim nasional yang berbahasa Prancis.

Bagaimanapun, Van Bommel sendiri sangat antusias untuk memulai pekerjaan barunya. “Kesuksesan tidak pernah terjamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan dedikasi selalu ada. Kami akan memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang setiap hari dan membuat rakyat Belgia bangga. Saya menantikan untuk bertemu para pemain, staf, dan suporter, serta memulai babak baru ini bersama-sama,” ujarnya.