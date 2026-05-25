Para calon pemain timnas Belanda yang akan berlaga di Piala Dunia akan berlatih pada hari Senin: nama pemain pertama yang tersingkir tampaknya sudah diketahui

Sebuah kelompok kecil calon pemain timnas Belanda yang akan berlaga di Piala Dunia akan memulai persiapan tidak resmi timnas Belanda untuk Piala Dunia pada hari Senin, demikian dilaporkan NOS. Emmanuel Emegha dipastikan absen dalam sesi latihan tersebut.

Tim Oranje memulai pekan ini tanpa kehadiran media dan kamera. Berbagai pemain mendapat kesempatan terakhir untuk meyakinkan pelatih kepala Ronald Koeman.

Rabu nanti, Koeman bakal mengumumkan skuad Piala Dunia lewat siaran pers. Di hari yang sama, dia bakal memberikan penjelasan lebih lanjut.

NOS mengetahui siapa saja yang akan tampil di lapangan pada hari Senin: para pemain yang masuk dalam daftar sementara yang belum diumumkan dan tidak memiliki kewajiban kompetisi pada akhir pekan lalu.

“Misalnya Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique Marseille), dan Mark Flekken (Bayer Leverkusen). Atau pemain Eredivisie seperti Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord), dan Guus Til (PSV),” tulis redaktur Jesse Wieten.

Penyerang Chelsea Emegha, yang sepanjang musim ini di Strasbourg sudah dilanda cedera, tidak masuk dalam daftar dan tampaknya menjadi pemain pertama yang tereliminasi. Bagi pemain internasional lainnya seperti Memphis Depay dan Justin Kluivert, ini juga menjadi perlombaan melawan waktu.

Awalnya, Koeman berencana mengumumkan skuad definitif pada hari Senin, tetapi awal bulan ini diputuskan untuk menunda pengumuman tersebut selama dua hari agar dapat mengevaluasi kondisi kebugaran sejumlah pemain internasional dengan lebih baik.