Para bintang Prancis memberi penghormatan kepada Bono setelah petualangan epik di Piala Dunia

Meskipun tim nasional Maroko kalah 2-0 dari Prancis di perempat final Piala Dunia, kiper veteran Yassine Bounou kembali menampilkan performa luar biasa yang kembali mencuri perhatian di ajang internasional; ia berhasil menggagalkan beberapa peluang krusial dari “Les Bleus”, yang membuatnya mendapat pujian luas dan sanjungan dari para bintang timnas Prancis yang bertepuk tangan meriah atas penampilannya serta kariernya yang luar biasa bersama "Singa Atlas".

Timnas Prancis telah memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Maroko dengan skor 2-0; meski Prancis mendominasi, mereka tetap menghadapi tembok kokoh bernama Yassine Bono, yang menjaga harapan timnya tetap hidup dalam pertandingan tersebut. Aksi terbaiknya adalah saat menepis tendangan penalti yang dilepaskan Kylian Mbappé pada menit ke-25, diikuti serangkaian penyelamatan krusial yang menjadikannya bintang tak terbantahkan di barisan Maroko malam itu.

Setelah peluit akhir dibunyikan, para pemain Prancis bergegas menuju mikrofon jaringan “Hoppen Media” untuk memberi selamat kepada kiper berusia 35 tahun itu; di mana mantan rekan setimnya di Sevilla, Jules Koundé, menyampaikan kata-kata yang mengharukan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Dia adalah kiper yang luar biasa, dan juga orang yang hebat, sungguh. Saya menghabiskan tiga musim bersamanya di Sevilla, dan dia memang kiper kelas atas.”

Dia menambahkan: “Mengenai kariernya dan segala kontribusinya bagi sepak bola, mari kita katakan bahwa dia mulai menonjol agak terlambat bersama Sevilla saat berusia 28 tahun, tetapi apa yang dia lakukan untuk Maroko sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi. Dia adalah legenda dan kiper hebat, dan yang terpenting, saya mengingat sisi kemanusiaannya; dia adalah sosok yang luar biasa dan orang yang luar biasa, dan saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya.”

Pujian tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pemain lapangan, tetapi juga kepada rekan sesama penjaga gawang asal Prancis, Mike Maignan, yang mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap performa penjaga gawang asal Maroko tersebut dengan mengatakan: “Penampilannya malam ini? Jujur saja, saya sama sekali tidak terkejut dengan permainannya. Dia adalah kiper kelas atas dan selalu tampil konsisten di setiap pertandingan berkat kontribusinya.”

Ia menambahkan: “Sebelum pertandingan, kami sudah tahu bahwa hal-hal tidak akan mudah di hadapannya, dan dia membuktikannya lagi (tertawa). Semua rasa hormat dan penghargaan untuknya, kami saling menyapa setelah pertandingan, dan sejujurnya, saya angkat topi kepadanya sebagai tanda hormat dan penghargaan atas penampilannya.”