Para bintang Amerika bersuara menentang pemecatan Balugon... dan gelombang kemarahan besar-besaran akibat "kekebalan Messi"

Pengusiran penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina dini hari tadi, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, memicu gelombang kemarahan besar di Amerika Serikat.

Timnas AS berhasil mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0, sehingga akan berhadapan dengan Belgia di babak 16 besar.

Balogun menerima kartu merah pada menit ke-64 saat melawan Bosnia dan Herzegovina, setelah penyerang Amerika Serikat tersebut menginjak kaki pemain lawan dari belakang saat terjadi benturan. Setelah wasit Rafael Klaus meninjau ulang tayangan ulang, penyerang Monaco tersebut pun diusir dari lapangan.

Akibatnya, tim AS terpaksa menjalani pertandingan berikutnya tanpa pemain yang telah mencetak tiga gol tersebut.

Menurut surat kabar “AS” dan situs “Foot Mercato”, keputusan pengusiran tersebut memicu kemarahan besar di timnas AS, serta di kalangan banyak selebriti di Amerika Serikat dan para penggemar yang mengungkapkan kemarahan mereka, sambil membandingkan insiden tersebut dengan kejadian yang menimpa pemain Argentina, Lionel Messi, saat melawan Aljazair.

Sebuah adegan dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair memicu perdebatan luas, di mana banyak pihak menegaskan bahwa Lionel Messi pantas mendapat kartu merah, setelah melakukan tekel keras terhadap bek Aljazair, Issa Mandi.

Setelah pelatih timnas AS asal Argentina, Mauricio Pochettino, menunjukkan ketidakpuasan yang sangat besar di area teknisnya saat kartu merah dikeluarkan, ia berbicara dalam konferensi pers pasca-pertandingan dengan mengatakan: “Bagi saya, itu sama sekali bukan kartu merah. Tidak ada niat untuk menabrak pemain tersebut. Itu adalah gerakan yang wajar dalam sepak bola, itu hanya kecelakaan. Dia merasa sangat kecewa. Itu adalah tindakan spontan tanpa niat buruk sama sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya sekarang.”

Dia melanjutkan: “Tahukah kalian keputusan-keputusan yang tidak konsisten itu? Nah, tidak ada satu pun keputusan yang menguntungkan kami.”

Alexis Lalas, mantan pemain dan analis olahraga, membagikan cuplikan video Lionel Messi, mengecam apa yang dianggapnya sebagai perbedaan perlakuan yang jelas.

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Patrick Mahomes, bintang tim sepak bola Amerika Chiefs, juga berkomentar di akun Instagram-nya saat kartu merah itu dikeluarkan, dengan mengatakan: “Wah, apa-apaan ini?”

Weston McKennie, pemain timnas AS, juga berkomentar setelah pertandingan: “Menurutku ini omong kosong.”

Adapun media Amerika, tidak diragukan lagi bahwa Balugon tidak pantas diusir.

Sebagai contoh, ESPN menulis: “Penerapan protokol Video Assistant Referee (VAR) yang salah menyebabkan Balogun diusir secara tidak adil,” menegaskan bahwa tayangan ulang lambat dan gambar diam tidak seharusnya digunakan dengan cara tersebut, dan hal itu merusak pandangan wasit Rafael Klaus serta keputusan yang diambilnya.

Sedangkan para penggemar, banyak di antara mereka yang mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keputusan tersebut, dengan mengutip cuplikan aksi Messi saat melawan Aljazair, serta pembicaraan mengenai adanya perbedaan perlakuan antara pemain dari tim nasional yang berbeda.