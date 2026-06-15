Para analis Piala Dunia mendapat kritikan tajam: 'Kalau tidak, sudah saatnya NOS melakukan pergantian'

Angela de Jong, kolumnis Algemeen Dagblad, tidak puas dengan para analis NOS. Kolumnis tersebut tidak mengerti mengapa para analis, termasuk Pierre van Hooijdonk dan Wim Kieft, berbicara begitu negatif tentang para pendukung Belanda.

Kemarin, Oranje memulai Piala Dunia melawan Jepang. Sebelum pertandingan, ada pawai Oranje yang sesungguhnya, di mana sekelompok besar pendukung Belanda merayakan dan ingin memberikan dukungan kepada tim.

Menurut De Jong, di NOS ada nada yang agak merendahkan terhadap para pendukung Oranje di Dallas. Van Hooijdonk menyebutnya 'karnaval' dan 'Hari Raja', sementara Kieft mengatakan dia sendiri tidak ingin ikut berbaur di sana.

"Kamu harus menyukainya, karena ini tentu saja hiburan rakyat yang sederhana," kata Jeroen Stekelenburg, yang kemudian menyeimbangkannya. "Tapi bahwa ada 15.000 orang mengenakan kaus oranye berjalan di Dallas, tentu saja luar biasa. Tidak ada negara lain yang melakukannya."

De Jong tidak mengerti komentar-komentar ini. "Mengapa harus menyebutnya sebagai karnaval atau hiburan rakyat yang dangkal? Kamu harus bersyukur kepada Tuhan dan semua makhluk di alam semesta karena semua orang Belanda itu bersusah payah terbang ke Amerika untuk menyemangati para jutawan sepak bola kita yang manja," katanya, lalu ia juga menekankan para pendukung di sini di Belanda.

"Tapi untunglah. Para analis bisa puas-puasnya. Mereka bisa mengoceh tanpa henti lagi dalam beberapa hari ke depan tentang pergantian pemain bodoh dari pelatih nasional dan sistem 4-3-3 atau apa pun namanya."

"Saya tidak tahu banyak tentang sepak bola, tapi satu hal yang saya tahu: sedikit lebih banyak rasa hormat kepada orang-orang yang berkat dan karena mereka berada di sana, adalah hal minimal yang bisa mereka lakukan. Dan jika tidak, sudah waktunya NOS melakukan pergantian," tutup De Jong.