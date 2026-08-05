Klub Trabzonspor mengumumkan penyelenggaraan acara perkenalan bintang barunya, Mohamed Salah, pada Kamis malam besok, di stadion "Papara Park", beberapa jam setelah kedatangan pemain tersebut ke Turki dan rampungnya proses kepindahannya ke skuad tim.

Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa acara perkenalan akan digelar tepat pukul 19.30 waktu setempat, seraya mengundang para pendukungnya untuk hadir dengan mengenakan jersey musim baru, demi "menciptakan sejarah dan mengambil langkah pertama dalam perjalanan yang tak terlupakan" bersama kapten timnas Mesir tersebut.

Pengumuman itu datang setelah Salah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit "Acibadem Maslak", mitra medis klub, sebagai persiapan untuk merampungkan proses kepindahannya secara resmi.

Sebelumnya, Trabzonspor meminta para pendukungnya untuk menghindari penggunaan kendaraan pribadi saat menuju Bandara Trabzon untuk menyambut sang pemain hari ini, guna menghindari kepadatan. Klub juga mengimbau para suporter untuk tidak menyalakan flare dalam jumlah besar, demi menjaga keselamatan umum dan menghindari dampak apa pun terhadap lalu lintas penerbangan.

Klub Turki itu mengumumkan, pada Rabu, kesepakatan resmi dengan Mohamed Salah dalam transfer bebas, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool dengan habisnya kontraknya dengan klub Inggris tersebut.

Menurut beberapa laporan media Turki, Salah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Trabzonspor, dengan gaji tahunan sebesar 17 juta euro, di samping sejumlah insentif dan keuntungan tambahan.

Bintang Mesir itu memulai babak baru dalam kariernya setelah perjalanan luar biasa selama sembilan tahun bersama Liverpool, di mana ia meraih banyak gelar domestik, kontinental, dan dunia, di samping mencatatkan serangkaian pencapaian dan rekor individu yang menjadikannya salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah klub dan Liga Primer Inggris.