Klub Trabzonspor mengumumkan penyelenggaraan acara perkenalan bintang barunya, Mohamed Salah, esok malam pada hari Kamis, di stadion "Papara Park", beberapa jam setelah kedatangan sang pemain ke Turki dan rampungnya proses kepindahannya ke skuad tim.

Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa acara perkenalan akan digelar tepat pukul 19.30 waktu setempat, seraya mengundang para pendukungnya untuk hadir dengan mengenakan jersey musim baru, demi "mengukir sejarah dan mengambil langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang tak terlupakan" bersama kapten Timnas Mesir.

Pengumuman itu datang setelah Salah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit "Acibadem Maslak", mitra medis klub, sebagai persiapan untuk menuntaskan proses kepindahannya secara resmi.

Sebelumnya, Trabzonspor telah meminta para pendukungnya untuk menghindari penggunaan mobil pribadi saat menuju Bandara Trabzon guna menyambut sang pemain hari ini, demi menghindari kemacetan. Klub juga mengajak para suporter untuk tidak menyalakan flare dalam jumlah besar, demi menjaga keselamatan umum dan menghindari dampak apa pun terhadap lalu lintas penerbangan.

Klub Turki itu mengumumkan, pada hari Rabu, kesepakatan resmi dengan Mohamed Salah dalam transfer gratis, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool seiring habisnya kontraknya dengan klub Inggris tersebut.

Menurut sejumlah laporan media Turki, Salah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Trabzonspor, dengan gaji tahunan sebesar 17 juta euro, di samping sejumlah bonus dan keuntungan tambahan.

Sang bintang Mesir memulai babak baru dalam kariernya sepak bolanya setelah perjalanan luar biasa selama sembilan tahun bersama Liverpool, yang selama itu ia meraih banyak gelar domestik, kontinental, dan dunia, di samping meraih serangkaian pencapaian dan rekor individu yang menjadikannya salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah klub dan Liga Inggris.