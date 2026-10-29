Kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions dan dari Real Madrid di LaLiga memaksa Barcelona di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, untuk berhenti sejenak, merenung dalam-dalam, dan menyusun rencana kolektif demi sebuah awal yang baru.

Barcelona untuk pertama kalinya musim ini menelan kekalahan dari Saint-Germain, di dalam Stadion Parc des Princes dengan skor (4-2), sebelum kalah dalam El Clasico menghadapi Real Madrid, di Stadion Camp Nou (2-1).

Karena alasan itulah, pertemuan pada Rabu kemarin antara para pemain klub Catalan tersebut dengan Flick dan seluruh stafnya memperoleh makna yang melampaui sekadar aspek hiburan, seperti yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Jauh dari hiruk-pikuk media, dan dalam suasana kompleks olahraga pribadi Joan Gamper, serta usai sesi pemotretan untuk sebuah acara promosi, Barcelona berupaya menjalin kembali komunikasi, memperkuat ikatan antaranggota tim, dan mengokohkan persatuan mereka sebagai persiapan menghadapi apa yang menanti, yang juga merupakan sebuah tantangan besar.

Dua pertandingan Barcelona berikutnya akan digelar di Stadion Camp Nou melawan Alaves pada 31 Oktober pukul 21.00, dan melawan Aston Villa pada 3 November pada waktu yang sama, sebelum bertolak ke Stadion Wanda Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid pada 8 November pukul 21.00.

Surat kabar Catalan itu menyebutkan bahwa ketiga pertandingan sebelum jeda internasional tersebut memiliki kebutuhan yang sama: mengembalikan tim ke level terbaiknya dan menunjukkan kekompakan yang telah diperlihatkannya dalam 11 kemenangan pertama, sebuah keunggulan yang dituntut oleh Flick yang tengah frustrasi. Adapun penyesuaian taktis adalah persoalan yang sama sekali berbeda, terutama dengan cedera yang menimpa tim pada waktu yang tidak tepat, khususnya di lini pertahanan.

Maka muncullah gagasan untuk berkumpul dalam acara barbeku, setelah sesi latihan pagi guna mempersiapkan pertandingan melawan Alaves, dari para kapten kedua tim, dengan Raphinha dan Rodri sebagai pemimpin, yang sepakat untuk menginap di fasilitas klub. Pihak klub enggan menjelaskan apakah acara barbeku itu telah direncanakan sebelumnya atau muncul akibat kekecewaan ganda tersebut.

"Mundo Deportivo" menambahkan: "Acara barbeku itu berlangsung sekitar satu setengah jam, sebab tim tidak hanya dibangun di atas papan tulis putih, tetapi juga dibentuk melalui perbincangan di meja makan, jauh dari kamera dan sorotan lampu, dalam konteks obrolan yang alami.

Sebuah sumber dari dalam klub Catalan menjelaskan kepada surat kabar itu: "Persoalannya bukan menghapus apa yang telah terjadi, melainkan berdamai dengannya secara bersama-sama".

Sejak kedatangannya, Flick berulang kali menegaskan bahwa rahasia kesuksesan tim ini, yang meraih lima gelar hanya dalam dua tahun (dua gelar LaLiga, dua Piala Super Spanyol, dan Piala Raja Spanyol), terletak pada persatuan. Ia telah berkali-kali menyatakan: "Ruang ganti adalah keluarga", tanpa membedakan antara para pemain inti yang memikul beban lebih besar dengan para pemain yang perannya terbatas sebagai pendukung namun tidak kalah efektif.

Mulai sekarang, tugas membangun kembali tim yang menderita banyak cedera, khususnya di lini pertahanan, berada di pundak Flick. Dengan Eric Garcia dan Andreas Christensen yang masih dalam proses pemulihan dari cedera mereka, serta Jules Kounde yang berupaya untuk kembali tepat waktu, pelatih asal Jerman itu akan mencoba membentuk tim sekuat mungkin demi menghindari kehilangan lebih banyak angka di hadapan para pesaing terdekatnya di LaLiga, mengingat Atletico Madrid tertinggal hanya dua poin, sementara Real Madrid telah memangkas selisih menjadi tiga poin.



