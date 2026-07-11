Paolo Maldini menandatangani kontrak selama empat tahun dan langsung mulai menjabat sebagai direktur teknis

Paolo Maldini telah ditunjuk sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). Mantan bek legendaris ini menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Leonardo, mantan pejabat di antara lain AC Milan dan PSG, akan menjadi penasihat Maldini.

Setelah tiga kali berturut-turut gagal lolos ke Piala Dunia, banyak perubahan terjadi di dalam Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). Pelatih kepala Gennaro Gattuso, ketua federasi Gabriele Gravina, dan manajer tim Gianluigi Buffon mengundurkan diri atau dipecat.

FIGC bertekad untuk mencegah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2030 dengan segala cara. Untuk membantu misi tersebut, Giovani Malagò, pengganti Gravina, memutuskan untuk membentuk jabatan direktur teknis di dalam FIGC.

Selain menjabat sebagai direktur teknis, Maldini juga dipercaya untuk memimpin Club Italia. Club Italia adalah badan payung di bawah FIGC yang mengelola dan mengoordinasikan semua tim sepak bola nasional Italia.

“Maldini selalu menjadi pilihan utama saya,” kata Malagò. “Saya merasa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin sektor teknis FIGC, yang tidak hanya mencakup tim nasional senior, tetapi juga tim-tim nasional junior.”

“Selama dua minggu, kami telah mendiskusikan semua proyek secara mendetail. Paolo langsung mengatakan kepada saya bahwa dia ingin melibatkan Leonardo sebagai penasihat, karena pekerjaan ini sangat luas, menuntut, dan penuh tantangan.”

“Saya senang, karena saya sangat menghormati Leonardo. Ada perjanjian selama empat tahun yang akan membawa kami dari sekarang hingga 2030, melalui Kejuaraan Eropa 2028, menuju Piala Dunia berikutnya,” kata Malagò.



