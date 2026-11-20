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Dari Juventus ke Troyes, dengan pengalaman bermain di divisi-divisi bawah dan Spanyol di antaranya. Paolo Gozzi Iweru membangun kariernya di berbagai lingkungan sepakbola yang sangat berbeda setelah meniti seluruh jenjang akademi Juventus. Kini ia berusaha membuktikan diri di Ligue 1, tempat kemampuan teknis dan fisiknya berpotensi membawanya ke level tinggi.

Bek tengah berkaki kiri kelahiran 2001 ini berdarah Italia dari ayahnya dan Nigeria dari ibunya. Ia melewati seluruh jenjang tim nasional junior Italia dan menjalani debut Serie A bersama Juventus sebelum benar-benar merasakan sepakbola senior di Fuenlabrada, Genoa, Pescara, dan Red Star. Namun, kepindahannya ke Troyes pada musim panas 2024 kini memberinya kesempatan untuk mengubah arah kariernya.



Dalam wawancara dengan Calciomercato dan Goal, yang terlaksana berkat kesempatan dari International Department Ligue de Football Professionnel, bek tengah asal Italia itu berbicara tentang berbagai hal, termasuk perbedaan besar antara sepakbola Prancis dan Italia.

Mari mulai dari Prancis. Kamu bergabung dengan Troyes dan turut membawa klub kembali ke Ligue 1. Bagaimana pengalamanmu selama dua tahun di Prancis, dan sejauh mana pengalaman itu membantumu berkembang di dalam serta di luar lapangan?

"Saya merasa nyaman. Pendekatan terhadap pemain muda agak berbeda dibandingkan di Italia, dan sepakbolanya sedikit lebih sulit dalam beberapa hal. Di sini, integrasinya sangat baik. Persentase masyarakat multietnis di negara ini sangat tinggi, jadi saya pun bisa menyatu dengan tim secara alami. Saya juga bisa berbahasa Prancis dan pernah tinggal di Prancis selama beberapa waktu, sehingga itu membantu saya. Saya senang berada di sini."

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Seperti apa lingkungan yang kamu temui di Troyes? Klub seperti apa Troyes? Apa yang paling menarik perhatianmu dari klub, ruang ganti, dan cara orang menjalani sepakbola di Prancis?

"Lingkungannya positif. Saat saya datang, tim baru melewati musim yang buruk dan terancam turun ke divisi ketiga Prancis. Klub sedang melalui masa sulit, tetapi kami berhasil bangkit dengan baik dan membangun perjalanan penting yang membawa kami kembali ke Ligue 1. Sepakbola di sini tidak dirasakan seperti di Italia. Lebih sedikit orang datang ke stadion dan mereka tidak merasakannya sekuat di Italia, tetapi kami bisa tampil baik."

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Sekarang kamu berkesempatan bermain di Ligue 1, kompetisi dengan intensitas dan kekuatan fisik yang jelas berbeda dibandingkan Italia... Adakah penyerang atau tim yang sangat membuatmu terkesan?

"Di Prancis, tuntutan fisiknya jelas lebih besar, tetapi kemampuan tekniknya juga tinggi dan mungkin aspek taktiknya tidak sebanyak di Italia. Ada lebih banyak ruang dan kamu harus siap bermain di seluruh area lapangan. Di Italia, sebaliknya, bek lebih terlindungi. Mereka bertahan sebagai satu lini, bukan secara individual. Sejauh ini di Ligue 1, saya ingin menghadapi pemain seperti Kvaratskhelia, tetapi belum ada kesempatan. Lalu Doué, Dembélé... mereka semua benar-benar hebat. Namun, di ruang ganti sini kami semua sering membicarakan Balogun dari Monaco dengan sangat positif: dia penyerang yang kuat, cepat, dan selalu berbahaya. Dia salah satu yang paling sulit dihadapi."

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Kalau harus menggambarkan diri sendiri, kamu bek seperti apa? Apakah kamu lebih nyaman menjadi bek tengah dalam formasi empat bek atau lini tiga bek?

"Sebenarnya saya terkadang juga bermain sebagai bek sayap dan bisa mengisi posisi itu, tetapi posisi alami saya adalah bek tengah dalam formasi empat bek. Saya juga pernah bermain dalam lini tiga bek dan menyukainya. Saya rasa saya bisa menjalankan kedua sistem itu dengan baik. Saya bek berkaki kiri, suka membangun serangan dan mencari umpan ke ruang di belakang pertahanan lawan. Mungkin saya masih harus meningkatkan kemampuan duel udara, tetapi saya sedang mengasahnya di sini dan merasa sudah berkembang dalam hal itu. Pembinaan di Italia jelas sangat membantu saya dari sisi taktik: saya tahu bagaimana harus bergerak, memahami pentingnya posisi tubuh dan pergerakan lebih daripada pemain lain yang tumbuh di sini, karena di Prancis aspek tersebut tidak terlalu banyak dilatih dan pendekatannya agak berbeda."

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Apakah latihan di Italia dan Prancis memang sedemikian berbeda?

"Secara umum, saya melihat perbedaan dalam latihan sehari-hari antara Italia dan Prancis. Di Italia, ketika tim mencapai level tinggi, mereka mulai banyak berlatih bersama dan lebih sedikit berfokus pada individu. Di Prancis, sebaliknya, peningkatan kemampuan individu pemain lebih ditekankan. Itu juga salah satu alasan saya banyak berkembang dalam beberapa aspek, seperti kemampuan menjaga lawan dan mengatasi situasi bertahan."

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Adakah bek yang banyak menginspirasimu sepanjang karier, atau yang senang kamu tonton sekarang?

"Ketika berada di Juventus, saya sangat menyukai Giorgio Chiellini. Dari cara dia bertahan, baik saat menjaga lawan secara individual maupun bekerja sebagai bagian dari lini pertahanan, dia yang terbaik. Di antara bek modern, saya menyukai Upamecano, terutama karena kemampuannya membangun serangan dan mengolah bola dengan baik."

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Kamu menyebut Juventus, klub yang akademinya menjadi tempatmu tumbuh. Kamu tiba di Turin saat masih sangat muda. Bisa ceritakan masa itu, keputusan tersebut, dan bagaimana hal itu mengubah hidupmu?

"Saya berutang segalanya kepada Juventus. Mereka membesarkan saya, bisa dibilang sejak usia 10 sampai 21 tahun, dengan mengajari saya pertama-tama menjadi pesepakbola, lalu menjadi manusia. Saya bersekolah di sana, belajar di sana: itu bagian yang sangat penting dalam hidup saya. Proses saya bergabung dengan Juventus cukup sederhana. Saya bermain melawan mereka saat masih membela klub kecil lain di Turin dan tampil bagus. Pekan berikutnya mereka menelepon saya, saya mengikuti seleksi, lalu mereka merekrut saya."

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Kamu juga menjalani debut bersama tim utama di Serie A. Bisa ceritakan perasaanmu saat itu?

"Ya, melawan Spal. Sehari sebelumnya saya berlatih bersama tim utama dan menjalani sesi latihan yang bagus. Saat itu Juventus praktis sudah menjuarai liga. Allegri menjadi pelatih, dan tim harus berkonsentrasi menghadapi Ajax dalam pertandingan penting di Liga Champions. Jadi, saya masuk skuad. Saya sudah sangat terkejut karena sungguh tidak merasa akan bermain. Lalu, tiga jam sebelum pertandingan, Allegri memanggil saya ke kantornya dan berkata, 'Saya akan memainkannya sejak awal, kamu siap?' Tentu saja saya menjawab ya, saya siap, dan setelah itu semuanya berjalan alami. Saya sama sekali tidak menduganya. Itu jam-jam terpanjang dalam hidup saya, penuh kecemasan. Namun, akhirnya saya berkata kepada diri sendiri, 'Ini kesempatan seumur hidup,' lalu masuk ke lapangan dengan keyakinan. Secara individu, semuanya berjalan baik. Saya senang dengan penampilan saya meski kami kalah. Secara keseluruhan, itu pengalaman yang luar biasa."

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Kamu juga pernah melalui jenjang Juventus Under 23. Jika melihat ke belakang, menurutmu apakah itu langkah yang tepat bagi pemain muda untuk beralih dari Primavera ke sepakbola senior?

"Kalau mengingat tahun itu, secara individu mungkin saat itu saya belum siap bermain di level profesional dan tim Under 23 berguna bagi saya. Namun, sekarang, dengan melihat apa yang terjadi di Prancis, saya sadar bahwa di sini pemain berusia 17 tahun sudah bisa masuk tim utama tanpa banyak keraguan. Seiring waktu, saya memahami betapa tim Under 23 membantu saya mengenal dunia sepakbola senior. Namun, secara umum mungkin lebih baik belajar menghadapi sepakbola di level itu, meski harus mengalami kesulitan ketika langsung dipinjamkan ke klub Serie B atau Serie A dan tiba di sana tanpa persiapan."

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Setelah Juventus, kamu mendapat beragam pengalaman di Fuenlabrada, Pescara, dan Red Star sebelum tiba di Troyes. Jika bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan membuat semua pilihan yang sama? Pengalaman mana yang paling penting bagi perkembanganmu, dan mengapa?

"Yang paling penting adalah pengalaman di Spanyol. Saya baru meninggalkan tim Under 23 dan belum memainkan banyak pertandingan sesungguhnya. Di Spanyol, saya memahami realitas sepakbola profesional. Di Juventus kami memiliki segalanya, sedangkan di Fuenlabrada tidak ada fasilitas dan kenyamanan yang sama. Perbedaannya sangat terasa. Di sana saya bertemu orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka lewat sepakbola. Kamu seorang pesepakbola, tetapi belum menjadi pemain top: kamu harus memperjuangkan segalanya. Di Juventus, mereka mengatakan kami beruntung karena terbiasa selalu hidup di level tertinggi. Di Spanyol, saya memahami arti kata-kata itu."

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Bagaimana musim ini berjalan bagimu di Troyes? Tahun lalu kamu mengalami cedera serius. Apa target pribadimu dan target tim?

"Ya, musim lalu saya memulai dengan bermain dalam 15 pertandingan pertama, lalu harus menepi karena patah tulang kaki. Saya mengalami beberapa masalah kecil lainnya, sesuatu yang bisa terjadi saat kembali dari cedera seperti itu, tetapi sekarang kondisi fisik saya baik. Target pribadi saya adalah memantapkan tempat di Troyes: saya punya kesempatan yang sangat bagus dan ingin memanfaatkannya. Target tim adalah memastikan diri bertahan di liga tanpa melalui jalur lain. Lalu, jika ada peluang, kami juga akan mencoba bermimpi meraih sesuatu yang lebih."

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Kamu pernah membela tim junior Italia, dari Under 17 hingga Under 19, dan mencapai final Piala Eropa Under 17. Apakah kamu masih memelihara impian untuk suatu hari membela tim nasional senior? Apakah Mancini atau stafnya menghubungimu dalam beberapa bulan terakhir? Dan jika panggilan dari Nigeria datang lebih dulu daripada Italia, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan?

"Target saya, pertama-tama, adalah mendapatkan peran penting di Troyes agar pantas mendapat panggilan tim nasional. Saya rasa saya punya kemampuan untuk mencapainya. Mengenai pilihan, saya selalu berkata kepada diri sendiri bahwa saya akan bersedia membela tim nasional pertama yang memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Ibu saya orang Nigeria dan kami sering pergi ke Nigeria ketika saya kecil, jadi saya juga punya ikatan dengan negara itu. Namun, saat ini saya berutang segalanya kepada Italia. Ibu saya pun akhirnya menjadi warga negara Italia. Jadi, kalau saya bisa tampil baik di Troyes, mengapa tidak? Saya ingin sampai pada titik ketika saya bisa memperebutkan kesempatan itu dan yakin bahwa saya akan segera masuk dalam pertimbangan timnas Italia."