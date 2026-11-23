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Mantan penyerang Italia Paolo Di Canio dengan tegas mengklaim AC Milan akan berada di papan tengah jika mempertahankan Rafael Leao. Pengamat yang dikenal blak-blakan itu menilai kedatangan Diego Moreira dan Alphadjo Cisse pada musim panas telah mengubah Milan menjadi tim yang jauh lebih serius.

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Milan tampil gemilang usai menghancurkan Frosinone

Milan meraih kemenangan telak 5-1 atas Frosinone pada Minggu dan naik ke peringkat keempat klasemen Serie A. Hasil itu menjadi kemenangan keempat mereka dalam lima pertandingan liga sekaligus menegaskan performa impresif mereka di kompetisi domestik musim ini.

Selepas pertandingan, Di Canio menganalisis penampilan Milan dalam Sunday Night Show di Sky Sport Italia. Mantan penyerang West Ham itu memanfaatkan kemenangan telak tersebut untuk kembali menyindir Leao, mantan penyerang Milan.

Di Canio lontarkan kritik tajam kepada Leao

Di Canio kerap mengkritik sikap Leao sebelumnya, dan ia kembali menegaskan pandangannya setelah kemenangan terbaru Milan. Ia dengan tegas berpendapat bahwa skuad saat ini jauh lebih baik daripada skuad yang sangat bergantung pada pemain sayap asal Portugal tersebut.

"Kalian menghujat saya selama tiga tahun," kata Di Canio. "Ini tim yang serius; nilai Cisse sudah tiga kali lipat nilai Leao. Nilai Moreira lima kali lipat karena keseriusan, efektivitas, kualitas, dan kedekatannya dengan rekan-rekan setim. Milan adalah tim yang serius. Dengan Leao, mereka sekarang akan berada di papan tengah dan diliputi keraguan."

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Rabiot samai Kaka dalam skuad berwajah baru

Milan melakukan perombakan besar pada lini serang mereka musim panas lalu. Mereka menjual Leao ke Galatasaray dengan biaya awal €38 juta serta klausul 20 persen dari penjualan berikutnya. Milan kemudian menginvestasikan kembali €50 juta untuk merekrut Diego Moreira dari Strasbourg dan berhasil memasukkan Cisse, yang kembali dari masa peminjaman, ke skuad utama.

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Adrien Rabiot juga memegang peran penting dalam tim berwajah baru ini. Ia menyamai legenda klub Kaka dengan mencatatkan gol atau assist dalam tujuh pertandingan Serie A berturut-turut. Namun, Di Canio segera mengecilkan pencapaian gelandang Prancis itu saat menghadapi lini belakang Frosinone yang sedang kesulitan.

"Dia bagus, tetapi di sini dia bisa bermain dengan mata tertutup," pungkas Di Canio. "Delapan atau sepuluh tim terbawah di Serie A bertahan dengan buruk sekali. Dengan satu umpan vertikal, Anda bisa langsung mencetak gol; itu konyol."

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Milan ingin terus bersaing di empat besar

Milan kini berupaya mengukuhkan posisi penting mereka di empat besar seiring berjalannya musim Serie A. Mempertahankan performa apik dan mengamankan tempat untuk lolos ke Liga Champions tetap menjadi prioritas utama klub. Milan selanjutnya akan menghadapi Olympiacos di Liga Europa. Saat ini mereka berada di peringkat ke-28 fase liga setelah hanya meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan pertama.