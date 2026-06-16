Paolo Berlusconi: "Cardinale? Saya tidak mengenalnya, tapi Galliani memujinya. Dia bukan orang bodoh."

Paolo Berlusconi, tiga tahun setelah kematian Silvio Berlusconi, mengenang almarhum dalam sebuah wawancara eksklusif yang diberikan kepada TeleLombardia sambil menelusuri kembali perjalanan hidup sang kakak tercinta, baik di dunia sepak bola maupun di luar itu. Berikut ini pernyataannya.





Apakah Anda pernah mengenal, mengenal saat ini, atau ingin mengenal Gerry Cardinale?

"Saya tidak mengenalnya, tetapi Adriano Galliani mengenalnya dengan sangat baik dan sering menceritakan hal-hal positif tentangnya kepada saya. Jadi, saya tidak bisa memberikan penilaian apa pun kecuali mengutip apa yang dikatakan Adriano kepada saya. Dia adalah orang yang cerdas dan berhasil dengan usaha sendiri, dan seseorang yang telah mencapai prestasi seperti itu—seperti yang kami katakan di Milan—bukanlah orang bodoh.”