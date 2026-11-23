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Paola Egonu menjadi pencetak poin terbanyak sepanjang masa di Serie A1 voli putri, melampaui rekor milik pemain asal Rumania, Carmen Turlea: dari 6.088 menjadi 6.101 poin sepanjang karier.

Namun, 33 poin yang dicetaknya tidak cukup untuk menghindarkan Vero Volley Milano dari kekalahan kandang 3-1 dari Conegliano, pemuncak klasemen yang unggul tiga poin atas mereka.

Pemain tim nasional Italia yang akan berusia 28 tahun pada 8 Desember mendatang itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Siapa yang menjadi inspirasi saya dalam menjalankan peran sebagai kapten? Saya mencoba mengambil sedikit dari semua kapten yang pernah memimpin saya, seperti Francesca, Gabi, dan Monica De Gennaro."

"Saya juga berbicara dengan Lautaro Martinez," tambah Egonu, pendukung Inter, "dan dedikasinya dalam bekerja membuat saya terkesan. Namun, kemudian saya sadar bahwa saya harus menemukan cara sendiri untuk melakukannya, tanpa kehilangan jati diri. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka, tetapi saya berharap cara saya menjadi kapten juga bisa sama bermanfaatnya."