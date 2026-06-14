Liputan Pertandingan Internasional Pantai Gading vs Ekuador
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Cara menonton pertandingan Pantai Gading vs Ekuador dengan VPNGemini
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Pertandingan hari ini antara Pantai Gading dan Ekuador akan dimulai pada 15 Juni 2026, pukul 00:00.
Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Pantai Gading vs Ekuador hari iniNordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Layar Lebar
Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.
Berita tim & susunan pemain
Kemungkinan susunan pemain Ivory Coast vs Ecuador
Susunan Pemain Utama
Manajer
- E. Fae
- S. Beccacece
Cedera dan Larangan Bermain
Emerse Fae memiliki skuad yang hampir lengkap untuk laga pembuka Grup E. Evan N'Dicka terdaftar sebagai cedera dan akan absen dalam pertandingan ini, tetapi tidak ada pemain Elephants yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diproyeksikan Fae adalah: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Guela Doue; Ibrahim Sangare, Franck Kessie; Simon Adingra, Amad Diallo; Oumar Diakite, Elye Wahi.
Sebastian Beccacece melaporkan tidak ada cedera atau skorsing bagi Ekuador menjelang pertandingan ini. Susunan pemain yang diproyeksikan adalah: Hernan Galindez; Pervis Estupinan, Piero Hincapie, Willian Pacho, Angelo Preciado; Moises Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Paez, John Yeboah; Enner Valencia. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off jika diperlukan.
Performa
Pantai Gading tiba di Philadelphia dalam performa yang kuat, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka menghasilkan kemenangan 1-2 atas Prancis dalam laga persahabatan pada 4 Juni, dan mereka juga mengalahkan Skotlandia 1-0 serta menghancurkan Republik Korea 4-0 pada bulan Maret. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut terjadi saat melawan Mesir di Piala Afrika, dengan skor 3-2 pada bulan Januari. Dalam lima pertandingan tersebut, The Elephants mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.
Ekuador tak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Mereka mengalahkan Guatemala 3-0 pada 7 Juni dan mencatat kemenangan 2-1 atas Arab Saudi pada bulan Mei. La Tri bermain imbang 1-1 dengan Belanda dan Maroko pada bulan Maret, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing melawan lawan-lawan tangguh. Ekuador mengalahkan Selandia Baru 2-0 pada November 2025, dan dalam lima pertandingan tersebut mereka mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga gol.
Rekor Head-to-Head
Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Pantai Gading dan Ekuador. Pertandingan ini menandai pertemuan penting antara kedua negara di panggung Piala Dunia.
Klasemen
Di Grup E, Ekuador saat ini berada di posisi kedua klasemen, sementara Pantai Gading berada di posisi ketiga menjelang pertandingan pembuka mereka.