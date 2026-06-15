Liputan Pertandingan Internasional Pantai Gading vs Ekuador
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Cara menonton pertandingan Pantai Gading vs Ekuador dengan VPNGemini
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Pertandingan hari ini antara Pantai Gading dan Ekuador akan dimulai pada 15 Juni 2026, pukul 00:00.
Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Pantai Gading vs Ekuador hari iniNordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Layar Lebar
Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.
Berita tim & susunan pemain
Susunan Pemain Ivory Coast vs Ecuador
Susunan Pemain Utama
Pemain Pengganti
Manajer
- E. Fae
- S. Beccacece
Susunan pemain inti yang telah dikonfirmasi
Susunan Pemain Utama Pantai Gading (4-4-2): GK: Yahia Fofana DF: Guéla Doué DF: Wilfried Singo DF: Emmanuel Agbadou DF: Ghislain Konan MF: Yan Diomandé MF: Seko Fofana MF: Franck Kessié (kapten) MF: Bazoumana Touré FW: Nicolas Pépé FW: Elye Wahi
Ekuador Starting XI (3-4-3): GK: Hernán Galíndez DF: Joel Ordonez DF: Willian Pacho DF: Piero Hincapié MF: Alan Minda MF: Alan Franco MF: Moisés Caicedo MF: Pedro Vite FW: Gonzalo Plata FW: John Yeboah FW: Enner Valencia (kapten)
Seragam yang telah dikonfirmasi
Pantai Gading: Tim Afrika ini akan mengenakan seragam tradisional berwarna oranye cerah, termasuk kaus, celana pendek, dan kaus kaki
Ekuador: Tim Amerika Selatan ini akan turun ke lapangan dengan seragam tandang biru tua, dipadukan dengan celana pendek putih.
Performa
Pantai Gading tiba di Philadelphia dalam performa yang kuat, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka menghasilkan kemenangan 1-2 atas Prancis dalam laga persahabatan pada 4 Juni, dan mereka juga mengalahkan Skotlandia 1-0 serta menghancurkan Republik Korea 4-0 pada bulan Maret. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut terjadi saat melawan Mesir di Piala Afrika, dengan skor 3-2 pada bulan Januari. Dalam lima pertandingan tersebut, The Elephants mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.
Ekuador tak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Mereka mengalahkan Guatemala 3-0 pada 7 Juni dan mencatat kemenangan 2-1 atas Arab Saudi pada bulan Mei. La Tri bermain imbang 1-1 dengan Belanda dan Maroko pada bulan Maret, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing melawan lawan-lawan tangguh. Ekuador mengalahkan Selandia Baru 2-0 pada November 2025, dan dalam lima pertandingan tersebut mereka mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga gol.
Rekor Head-to-Head
Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Pantai Gading dan Ekuador. Pertandingan ini menandai pertemuan penting antara kedua negara di panggung Piala Dunia.
Klasemen
Di Grup E, Ekuador saat ini berada di peringkat kedua, sedangkan Pantai Gading berada di peringkat ketiga menjelang pertandingan perdana mereka.