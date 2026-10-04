Timnas Burkina Faso menjalani perjalanan yang penuh kerumitan logistik demi memainkan laga persahabatan melawan Argentina di Stadion "Monumental". Jairo Pachón, agen pertandingan resmi FIFA sekaligus penyelenggara laga, memecah keheningannya untuk mengungkap penyebab kedatangan dadakan timnas Afrika itu ke Buenos Aires.

Masalah bermula pada 30 September lalu, ketika penerbangan rombongan timnas Afrika itu di Casablanca, Maroko, dibatalkan akibat kerusakan teknis.

Menurut penjelasan Pachón, CEO perusahaan "Eurodata Sport", dalam pernyataan yang diterbitkan Federasi Sepak Bola Argentina, maskapai penerbangan menyampaikan adanya kerusakan tersebut padahal rombongan sudah siap menaiki pesawat, dengan dalih keadaan kahar (force majeure) sebagai alasan tidak dilaksanakannya penerbangan.

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Bintang-bintang timnas senior mengundurkan diri

Keterlambatan besar dalam penyediaan pesawat pengganti ke Argentina memicu kekecewaan mendalam di antara para pemain timnas senior Burkina Faso. Sejumlah pemain menyampaikan penolakan mereka untuk melakukan perjalanan, dengan alasan "kelelahan dan keletihan yang menumpuk", karena mereka menolak melintasi Samudra Atlantik lalu menjalani pertandingan nyaris tanpa istirahat.

Meski sejumlah perwakilan pemerintah dan Federasi Sepak Bola Burkina Faso mendesak dengan menggelar berbagai pertemuan untuk meyakinkan para bintang tim, para pemain tetap pada pendirian mereka, sehingga menambah satu masalah baru ke dalam daftar persoalan yang ada. Dalam situasi ini, diputuskan untuk menyusun daftar pemain baru nyaris dari nol, yang sebagian besar diisi para pemain timnas U-23.

Penyusunan ulang daftar pemain itu memaksa para pemain baru yang dipanggil untuk dipindahkan secara terburu-buru dari Burkina Faso ke Maroko, guna menaiki pesawat yang akan membawa mereka ke Argentina setelah berhari-hari dalam ketidakpastian.

Federasi Argentina dan pemerintah Argentina juga terpaksa mengurus visa rombongan baru itu dalam waktu rekor, yang dinilai Pachón sebagai salah satu tantangan terbesar. Ia berkata: "Dalam 18 tahun bekerja bersama tim-tim nasional, saya menghadapi banyak situasi yang berlawanan," sebagaimana dilansir jaringan "COPE" Spanyol.

Singgah sekejap di Argentina

Pada akhirnya, setelah perjalanan melelahkan yang dialami rombongan Burkina Faso ini, para pemain menjalani pertandingan sedikit lebih dari 5 jam setelah pesawat mereka mendarat, menyusul penerbangan yang mendekati 12 jam.

Dan setelah kemenangan besar Argentina dengan skor (7-0), seolah itu belum cukup, diputuskan bahwa rombongan akan kembali ke Afrika siang hari pada hari Minggu waktu Greenwich.







