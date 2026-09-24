Panggilan Telepon Flick Menyelamatkannya: Pengakuan Mengejutkan Raphinha soal Hubungannya yang Tegang dengan Barcelona

Di saat dirinya bersinar sebagai kapten sekaligus mesin gol Barcelona, pemain asal Brasil Raphinha mengungkap bahwa ia hanya berjarak satu langkah dari kepergian permanen dari Camp Nou pada musim panas 2024, dan bahwa satu panggilan telepon dari satu orang saja lah yang menyelamatkan kariernya serta mengubah sejarahnya bersama klub Katalan tersebut.

Raphinha membuka hatinya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris "The Guardian", mengungkap sisi balik layar dari momen yang nyaris mengakhiri kisahnya bersama Barcelona, ketika ia berkata dengan jelas: "Kalau bukan karena pembicaraan saya dengan Hansi Flick, saya tidak akan berada di sini sekarang di Barcelona".

"Flick Mengubah Pola Pikir Saya Selamanya"

Kapten Barcelona itu menegaskan peran sentral pelatih asal Jerman tersebut dalam transformasinya, dengan mengatakan: "Pelatih telah mengubah hidup saya, saya akan selalu mengatakan ini, selamanya, dia adalah orang yang mengubah pola pikir saya, baik di dalam klub maupun secara pribadi".

Raphinha mengungkap bahwa pada tahun 2024 ia sebenarnya sudah mengambil keputusan: "Saya praktis sudah menganggap bahwa perjalanan saya di Barcelona telah berakhir, pikiran saya sibuk dengan hal-hal lain, dan saya ingin pergi. Kalau bukan karena percakapan itu dengan Flick, dan kalau bukan karena dia meyakinkan saya dalam hitungan menit bahwa dia mengandalkan saya dan memercayai saya, saya tidak akan berada di sini sekarang. Hal itu sangat penting bagi saya".

Mengenai detail panggilan telepon yang terkenal itu, ia menjelaskan: "Saya masih dalam masa libur setelah turnamen Copa America ketika dia menghubungi saya, dan berkata: sebelum mengambil keputusan apa pun, mari kita bicara. Dia memberitahu saya bahwa dia merasa saya akan tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi tim, dan bahwa tim akan memiliki peran penting dalam perkembangan saya sebagai pemain. Dia tidak memberi saya alasan yang spesifik, dan dia tidak perlu menjelaskan semuanya secara rinci. Ketika seorang pelatih membangkitkan kepercayaan, beberapa kata saja sudah cukup, dan saya langsung merasa bahwa dia memercayai saya sepenuhnya".

"Kakak Tertua" bagi Lamine Yamal

Raphinha berbicara tentang transformasi taktisnya menjadi penyerang murni, menegaskan bahwa itu adalah proses bertahap selama dua tahun terakhir, di mana ia perlahan-lahan bergerak ke area yang lebih dalam untuk mendekati gawang lawan, sesuatu yang kini membuahkan hasil dengan luar biasa.

Ia juga menyinggung hubungan istimewanya dengan rekan setimnya, Lamine Yamal, menggambarkan dirinya sebagai "kakak tertua" baginya, serta menjagokannya kuat untuk memenangkan Ballon d'Or: "Ballon d'Or harus dimenangkan oleh pemain yang bersinar secara individu dan meraih gelar-gelar kolektif. Pesona dan karismanya adalah dua alasan utama, statistik Lamine luar biasa, tidak hanya musim ini, tetapi juga musim lalu. Dia adalah kandidat utama dan dia harus memenangkannya".

Mengenai absennya dirinya dan Pedri dari daftar nominasi penghargaan individu, ia berkomentar singkat: "Saya tidak lagi membicarakan hal itu. Kemenangan Lamine akan menjadi penghiburan dan sumber kepuasan bagi saya".

Raphinha menutup pembicaraannya dengan pesan penuh ambisi kepada para pendukung Barcelona seputar Liga Champions: "Setiap orang yang berada di atas lapangan tahu betapa menyakitkannya tersingkir menghadapi Inter Milan, kami hanya berjarak satu langkah dari final, tetapi kami adalah tim muda yang kurang matang. Kini kami merasa lebih siap, kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk memenangkan gelar apa pun".



