Panggilan telepon dan pengakuan terus terang: mengapa Tchouameni absen dari skuad perdana Zidane bersama timnas Prancis?

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini mengungkap kisah di balik dicoretnya bintang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, dari skuad timnas Prancis, yang diumumkan pelatih baru, Zinedine Zidane, beberapa hari lalu.

Aurelien Tchouameni absen dari daftar skuad Zinedine Zidane untuk timnas Prancis, dan membayar mahal minimnya menit bermain bersama Real Madrid.

Pelatih baru timnas itu menjelaskan kala itu: "Aurelien absen dari lapangan sejak sekitar dua bulan lalu, hanya bermain 120 menit, dan hanya sekali tampil sebagai starter. Saya rasa lebih baik baginya untuk tetap di Madrid dan melanjutkan latihannya demi pemulihannya."

Menurut surat kabar "L'Equipe", Zinedine Zidane menghubungi Tchouameni sebelum mengumumkan skuadnya untuk menanyakan kesiapannya dan mengetahui apakah ia bisa tampil selama jeda internasional saat ini.

Tchouameni mengisyaratkan bahwa ia belum sepenuhnya siap secara fisik setelah cedera pada otot adduktornya, dan Zidane tidak ingin terburu-buru.

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Hal ini membuat pilihan Zidane terkait pemain Real Madrid tersebut terbuka lebar selama jeda internasional pada November mendatang.