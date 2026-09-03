José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkap detail di balik kepergian Dani Ceballos ke skuad Real Betis, tim yang sama yang akan dihadapinya besok, Jumat, di Liga Spanyol.

Jelang pertandingan yang berlangsung dalam pekan keempat La Liga tersebut, pelatih asal Portugal itu berbicara mengenai gelandang Spanyol tersebut dalam konferensi pers.

Mourinho mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Kami berbicara selama 3 menit melalui telepon, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak mengandalkannya."

Ia menambahkan: "Sering kali para pemain berpegang teguh pada kontrak mereka, tetapi dalam kasus ini ia memahami situasinya dan mengatakan bahwa ia lebih memilih menjadi pemain bebas dan menentukan masa depannya sendiri. Kami mencapai kesepakatan dan kontrak pun diputus, sehingga Ceballos bebas memilih tujuannya."

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Real Betis kemarin, Rabu, mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan Ceballos melalui kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029, sehingga ia kembali ke klub yang menyaksikan awal karirnya setelah 9 tahun kepergiannya ke Real Madrid.

Kepulangan Ceballos datang pada momen yang menarik, karena ia mungkin akan mencatatkan penampilan perdananya dengan seragam Betis melawan mantan timnya, Real Madrid, ketika klub Andalusia itu menjamu Los Blancos besok malam.

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