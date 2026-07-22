Panggilan Akal Mengalahkan Emosi.. Bagaimana Kante Membela Prancis alih-alih Timnas Afrika Ini?

N'Golo Kante meraih berbagai pencapaian besar bersama timnas Prancis selama beberapa tahun terakhir, tetapi segalanya bisa saja berubah total andai pemain Fenerbahce ini mengikuti kata hatinya.

Kante menjadi pemain inti di timnas Prancis selama hampir satu dekade, mencapai final Piala Eropa 2016, memenangi Piala Dunia 2018, bahkan telah dipanggil untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Gelandang berusia 35 tahun itu meninggalkan jejaknya bersama timnas Prancis dengan 69 penampilan internasional, dua gol, dan dua gelar: Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021.

Mantan rekan setimnya di Leicester City, Jamie Vardy, yang bersamanya meraih gelar Liga Premier Inggris pada 2016, mengungkap sebuah kejutan besar tentang Kante.

Vardy mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato": "N'Golo Kante ingin membela Mali, bukan Prancis, sebagai penghormatan atas akar keluarga ayahnya."

Ia melanjutkan: "Kami meyakinkannya bahwa ia akan memenangi Piala Dunia bersama Prancis. Ia menghadiahkan mobil Mini Cooper-nya kepada kedua orang tuanya di desa dan membeli satu lagi ketika rekan-rekan setimnya menertawakannya."