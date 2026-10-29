“Panggil saja saya Harry”: Kane meredam pembicaraan soal gelar “Sir” setelah kemenangan di Ballon d’Or memicu spekulasi bahwa bintang Bayern Munich itu akan mendapat gelar kesatria

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Harry Kane menanggapi spekulasi yang kian ramai mengenai kemungkinan dirinya dianugerahi gelar ksatria setelah menjadi pria Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan Ballon d'Or. Striker Bayern Munich itu mengakui bahwa penghargaan tersebut akan mengubah hidupnya, tetapi ia tetap rendah hati di tengah kehebohan nasional.

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Kane tanggapi spekulasi soal gelar kehormatan kerajaan

Dunia sepakbola tengah ramai membicarakan kemungkinan bintang andalan Bayern itu masuk dalam daftar penerima tanda kehormatan Tahun Baru mendatang. Setelah kemenangan bersejarahnya di London, tempat ia menjadi pria Inggris pertama dalam 25 tahun yang meraih Ballon d’Or, muncul perdebatan nasional mengenai kemungkinan dirinya berkunjung ke Istana Buckingham. Meski gelar tersebut sangat bergengsi, pemain berusia 33 tahun itu tetap bersikap rendah hati seperti biasanya saat menanggapi kemungkinan dianugerahi gelar kesatria.

Ketika ditanya tentang kemungkinan Raja Charles III menganugerahkan gelar itu kepadanya, Kane menunjukkan kerendahan hati yang menjadi ciri khasnya, sembari mengakui arti penting penghargaan tersebut. “Tentu saja saya tidak akan menolaknya. Saya sangat menghargainya,” kata Kane kepada Bild. “Jika itu terjadi, rasanya akan luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat saya banggakan. Namun, saya tidak ingin terlalu larut memikirkannya sekarang.”

Striker itu segera menunjukkan bahwa ia mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan gelar resmi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai sebutan “Sir Harry Kane”, ia tertawa: “Kedengarannya bagus, tetapi akan terasa agak aneh jika semua orang memanggil saya Sir. Jadi, untuk saat ini, panggil saja saya Harry.”

Mengenang kemenangan bersejarah di Ballon d’Or

Pekan yang penuh kesibukan telah dilalui mantan pemain Tottenham itu, yang kembali ke kota asalnya untuk menerima Bola Emas. Acara tersebut membawanya keluar dari kenyamanan yang biasa ia rasakan di lapangan. Ia harus menunggu dengan tegang sebelum namanya akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Kane mengaku merasakan tekanan yang berbeda saat duduk di antara hadirin, bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mengikuti jejak Sir Stanley Matthews.

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Dukungan dari komunitas sepakbola dunia begitu besar, dengan sang striker menerima banjir pesan melalui berbagai platform. “Ya, ini benar-benar pekan yang luar biasa. Senin malam sungguh tak terlupakan! Tentu saja, saya sangat gugup. Emosinya sama sekali berbeda dibandingkan saat pertandingan sepakbola,” ungkapnya.

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“Saya harus menunggu cukup lama dan terus membayangkan bagaimana rasanya jika saya benar-benar menang. Namun, sejujurnya, ini sungguh sesuatu yang sangat istimewa. Dukungan yang saya terima dari teman, keluarga, dan penggemar, melalui pesan maupun media sosial, nyaris membuat saya kewalahan. Begitu banyak ucapan selamat! Dan ya, setelah acara itu, saya menikmati malam yang menyenangkan dengan merayakannya bersama orang-orang terdekat. Setelah itu, tentu saja, saya langsung kembali bekerja. Saya masih berusaha mencerna semuanya.”

Bintang Bayern tersentuh oleh barisan penghormatan

Kane baru-baru ini mendapat penghormatan dari rekan-rekannya di Bayern melalui barisan penghormatan, sebuah gestur yang membuat pencetak gol produktif itu sedikit kikuk. Meski berstatus bintang dunia, ia mengaku penghormatan pribadi seperti itu kerap membuatnya agak malu. Ia menyaksikan dari bangku cadangan ketika timnya meraih kemenangan 6-1 atas Magdeburg dalam pertandingan DFB-Pokal. “Rasanya aneh. Saya biasanya tidak menikmati hal semacam itu. Ketika saya keluar untuk melakukan pemanasan dan semua orang berdiri sambil bertepuk tangan, entahlah, rasanya hampir sedikit memalukan. Namun, tentu saja, saya sadar ini hal besar,” ujarnya.

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Kapten Inggris itu juga berencana memberi hadiah kepada rekan-rekan setimnya, baik di klub maupun tim nasional. “Beberapa pemain menginginkan jam tangan atau semacamnya. Jadi, saya harus memikirkan sesuatu yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun di tim nasional Inggris. Saya akan mengurusnya. Saya pasti akan memberikan hadiah yang bagus untuk semuanya,” janjinya.

Berkumpul kembali bersama keluarga dan trofi

Sementara dunia merayakan prestasinya di bidang olahraga, Kane paling menantikan momen pribadi bersama keluarganya. Istrinya, Katie, dan anak-anak mereka tetap berada di London sepanjang pekan itu, sehingga mereka belum melihat langsung trofi ikonis tersebut. Sang striker mengungkapkan kegembiraannya untuk membawa pulang penghargaan emas yang berat itu dan menunjukkannya kepada anak-anaknya, meski ia memperkirakan harus berhati-hati saat mereka memegangnya.

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“Saya sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi dan menunjukkan trofinya,” kata sang penyerang sambil tersenyum. “Saya sudah tahu mereka akan mencoba memainkannya atau mengangkatnya, padahal trofi itu cukup berat! Kali ini saya mungkin harus terus mengawasinya.”