“Panggil saja saya Harry”: Kane meredam pembicaraan soal gelar “Sir” saat bintang Bayern Munich itu menanggapi ramainya isu penganugerahan gelar kesatria setelah meraih Ballon d’Or

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Kane menanggapi spekulasi yang kian ramai soal kemungkinan dirinya dianugerahi gelar ksatria setelah menjadi orang Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang meraih Ballon d'Or. Striker Bayern Munich itu mengakui bahwa penghargaan tersebut akan mengubah hidupnya, tetapi ia tetap membumi di tengah kehebohan di seluruh negeri.

Iklan

Kane tanggapi spekulasi soal gelar kehormatan kerajaan

Dunia sepakbola tengah ramai membicarakan kemungkinan bintang andalan Bayern itu masuk dalam daftar penerima tanda kehormatan Tahun Baru mendatang. Setelah kemenangan bersejarahnya di London, ketika ia menjadi orang Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan Ballon d’Or, muncul perdebatan nasional mengenai kemungkinan dirinya berkunjung ke Istana Buckingham. Meski gelar tersebut begitu bergengsi, pemain berusia 33 tahun itu tetap rendah hati saat membahas peluangnya menerima gelar kesatria kerajaan.

Ketika ditanya tentang kemungkinan Raja Charles III menganugerahkan gelar itu kepadanya, Kane menunjukkan kerendahan hati yang menjadi ciri khasnya, sembari mengakui arti penting penghargaan tersebut. "Tentu saja saya tidak akan menolaknya, saya sangat menghargainya," kata Kane kepada Bild. "Jika itu terjadi, rasanya akan luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat saya banggakan. Namun, saya tidak ingin terlalu terbawa suasana sekarang."

Penyerang itu mengakui bahwa ia mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan gelar resmi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai sebutan "Sir Harry Kane", ia tertawa: "Kedengarannya bagus, tetapi akan terasa agak aneh jika semua orang memanggil saya Sir. Jadi, untuk sekarang, panggil saja saya Harry."

Mengenang kemenangan bersejarah di Ballon d'Or

Pekan ini begitu padat bagi mantan pemain Tottenham itu, yang kembali ke kota asalnya untuk menerima Bola Emas. Acara penghargaan tersebut jauh berbeda dari kesehariannya di lapangan. Ia harus menunggu dengan tegang sebelum namanya akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Kane mengaku merasakan tekanan yang berbeda saat duduk di antara para hadirin, sembari bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mengikuti jejak Sir Stanley Matthews.

Iklan Iklan

Dukungan dari komunitas sepakbola dunia begitu besar, dengan sang penyerang menerima banyak pesan melalui berbagai platform. "Ya, ini benar-benar pekan yang luar biasa. Senin malam sungguh luar biasa! Tentu saja, saya sangat gugup. Perasaannya sama sekali berbeda dibandingkan saat pertandingan sepakbola," ungkapnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

"Saya harus menunggu cukup lama dan terus membayangkan bagaimana rasanya jika saya benar-benar menang. Namun, sejujurnya, itu pengalaman yang sangat istimewa. Dukungan yang saya terima dari teman, keluarga, dan para penggemar, lewat pesan maupun media sosial, nyaris membuat saya kewalahan. Begitu banyak ucapan selamat! Dan ya, setelah acara, saya menikmati malam yang menyenangkan dengan merayakannya bersama orang-orang terdekat. Setelah itu, tentu saja saya langsung kembali bekerja. Saya masih berusaha mencerna semua yang terjadi."

Bintang Bayern tersentuh oleh barisan kehormatan

Kane baru-baru ini mendapat penghormatan dari rekan-rekannya di Bayern berupa barisan kehormatan, sebuah gestur yang membuat pencetak gol produktif itu sedikit salah tingkah. Meski berstatus bintang dunia, ia mengaku penghormatan pribadi semacam itu sering membuatnya agak malu. Ia menyaksikan dari bangku cadangan saat timnya meraih kemenangan 6-1 atas Magdeburg dalam laga DFB-Pokal. "Rasanya aneh. Biasanya saya tidak menikmati hal seperti itu. Ketika saya keluar untuk melakukan pemanasan dan semua orang berdiri di sana sambil bertepuk tangan, entahlah, rasanya sedikit memalukan. Namun, tentu saja saya sadar ini hal besar," ujarnya.

Iklan

Kapten Inggris itu berencana memberi hadiah kepada rekan-rekannya, baik di klub maupun tim nasional. "Beberapa pemain menginginkan jam tangan atau sesuatu yang serupa. Jadi, saya harus memikirkan hadiah yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun di tim nasional Inggris. Saya akan mengurusnya, saya pasti akan menyiapkan hadiah yang bagus untuk semuanya," janjinya.

Berkumpul bersama keluarga dan trofi

Saat dunia merayakan prestasinya di sepakbola, Kane justru paling menantikan momen pribadi bersama keluarganya. Istrinya, Katie, dan anak-anak mereka berada di London sepanjang pekan, sehingga belum melihat langsung trofi ikonis tersebut. Sang penyerang tak sabar membawa pulang trofi emas yang berat itu untuk diperlihatkan kepada anak-anaknya, meski ia memperkirakan harus berhati-hati saat mereka memegangnya.

Iklan

"Saya sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi dan menunjukkan trofinya," kata sang penyerang sambil tersenyum. "Saya sudah tahu mereka akan mencoba memainkannya atau mengangkatnya, padahal trofi itu cukup berat! Kali ini saya mungkin harus mengawasinya."