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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Panggil Diomande untuk kali pertama, Mourinho siapkan senjata jelang uji coba terakhir

J. Mourinho
Y. Diomande
K. Mbappe
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Portugal
Côte d’Ivoire
Prancis
Jerman
Spanyol

Mbappe kembali, Endrick di luar rencana

Skuad Real Madrid untuk laga uji coba melawan Schalke, yang dijadwalkan besok Minggu di Jerman, mengalami perubahan mencolok, setelah Jose Mourinho memulihkan sebagian besar elemen timnya, dalam ujian terakhir sebelum bergulirnya musim baru.

Skuad tersebut menandai penampilan perdana pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, di samping Marc Cucurella dan Ibrahima Konate, serta menandai kembalinya 3 bintang utama tim, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Thibaut Courtois.

Sebaliknya, Endrick absen dari perjalanan ke Jerman, setelah staf teknis memutuskan untuk menahannya di Madrid dan menjalankan program khusus guna menghindari cedera, sementara Aurelien Tchouameni absen karena mengalami kelelahan berat pada otot pahanya.

Begitu pula terus berlanjutnya absennya para pemain yang cedera dalam jangka waktu lama, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, dan Raul Asencio.

Diomande Menjadi Sorotan

Perhatian secara khusus tertuju pada Diomande, yang bersiap menjalani laga pertamanya dengan seragam Real Madrid, setelah menjadi transfer termahal dalam sejarah klub.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Ujian menghadapi Schalke akan menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan seberapa cepat bek asal Pantai Gading itu berpadu dengan rekan-rekannya, sementara penampilan ofensifnya juga diperkirakan akan menarik perhatian, terutama dengan kemungkinan turunnya ia bersama Mbappe dan Vinicius Junior.

Laga ini juga menjadi pertandingan uji coba pertama bagi Mbappe musim panas ini, setelah ia kembali masuk dalam perhitungan Mourinho menjelang awal musim.

Mourinho Menguji Susunan Pemain Utamanya

Laga melawan Schalke memiliki arti penting khusus karena merupakan ujian terakhir Real Madrid sebelum penampilan resminya di musim baru menghadapi Espanyol pada 22 Agustus.

Mourinho berniat memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan menit tambahan kepada para pemainnya, dan menentukan gambaran susunan pemain yang akan diandalkannya pada awal musim, di samping melanjutkan pengintegrasian para pemain baru ke dalam sistemnya.

Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi pelatih asal Portugal itu untuk mencoba lini pertahanan yang mungkin akan diturunkannya saat menghadapi Espanyol, terutama setelah Cucurella dan Konate masuk dengan kuat dalam perhitungannya.

Konate telah menjadi pesaing langsung untuk posisi bek tengah di samping Dean Huijsen, sementara persaingan di sisi kanan terus berlanjut antara Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, yang memaksakan dirinya dengan kuat sejak kedatangannya ke tim.

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