Panel memberikan penilaian keras terhadap wasit setelah insiden Brobbey yang menjadi perbincangan

Brian Brobbey seharusnya mendapat kartu merah atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap Cristian Romero dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur (kemenangan 1-0), demikian keputusan Key Match Incident Panel Liga Premier.

Dua pekan lalu, kedua tim bertanding di Stadium of Light. Sunderland akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 berkat gol dari Nordi Mukiele, namun setelah pertandingan usai, pembicaraan terutama berfokus pada pelanggaran yang dilakukan mantan pemain Ajax, Brian Brobbey, terhadap Romero.

Penyerang bertubuh kekar itu mendorong punggung kapten klub asal London Utara tersebut, sehingga pemain asal Argentina itu bertabrakan keras dengan Antonín Kinský, kiper cadangan Tottenham.

Kedua pemain terbaring di lapangan selama beberapa saat. Kiper tersebut dapat diobati dan melanjutkan permainan setelah jeda yang cukup lama. Namun, bagi Romero, pertandingan telah berakhir: sang bek meninggalkan lapangan sambil menangis. Ia akhirnya mengalami robekan kecil pada ligamen medial lututnya, sehingga ia tidak akan bermain lagi musim ini dan partisipasinya di Piala Dunia menjadi tidak pasti.

Brobbey sudah memiliki kartu kuning saat insiden tersebut, namun wasit Rob Jones tidak memberikan kartu kuning kedua kepada pemain Belanda itu. Brobbey diizinkan tetap berada di lapangan—sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, menurut panel tersebut.

Sudah beberapa tahun ini di Inggris ada KMI Panel, sebuah organisasi independen yang menganalisis dan mengevaluasi keputusan wasit Liga Premier. Mereka menyimpulkan bahwa Jones seharusnya bertindak.

Ini bukan keputusan salah pertama yang diambil wasit tersebut menurut panel. Dari 42 keputusan salah yang dilaporkan hingga saat ini, Jones terlibat dalam tidak kurang dari sepuluh di antaranya.