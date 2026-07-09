Philadelphia terkenal memiliki sebagian penggemar olahraga paling setia, vokal, dan fanatik di dunia, dan mereka akan berada dalam euforia pada musim panas ini saat turnamen sepak bola terbesar di planet ini digelar di depan pintu mereka.

Lincoln Financial Field, yang terletak di dalam South Philadelphia Sports Complex yang sangat besar, menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk salah satu laga fase grup Brasil dan satu duel babak 16 besar.

Meninjau panduan venue tuan rumah memberi pendukung wawasan penting tentang arsitektur stadion, tata letak tempat duduk, dan atmosfer lokal saat hari pertandingan. Jika Anda menyusun kupon taruhan turnamen dari rumah, memaksimalkan saldo awal Anda memberi ruang ekstra untuk taruhan strategis. Lihat ulasan promo langkah demi langkah kami untuk mengetahui kode promo Stake aktif terbaru.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang digelar di Lincoln Financial Field?

Tanggal Pertandingan Skor akhir / Tiket Sen 15 Jun Pantai Gading vs Ekuador 1-0 Jum 19 Jun Brasil vs Haiti 3-0 Sen 22 Jun Prancis vs Irak 3-0 Kam 25 Jun Curaçao vs Pantai Gading 0-2 Sab 27 Jun Kroasia vs Ghana 2-1 Sab 4 Jul Babak 16 besar: Paraguay vs Prancis 0-1

Lincoln Financial Field akan menggelar total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Itu mencakup lima laga fase grup dan satu pertandingan pada fase gugur babak 16 besar.

Venue di Philadelphia ini, yang pertama kali dibuka pada 2003, mungkin terutama digunakan untuk NFL dan football kampus, tetapi juga pernah menggelar berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya. The Linc telah menjadi tuan rumah banyak pertandingan sepak bola internasional, serta sejumlah laga persahabatan yang melibatkan beberapa klub sepak bola terbesar di dunia, dan pada 2024, stadion ini membuka pintunya untuk WrestleMania XL.

Cara membeli tiket Piala Dunia Philadelphia di Lincoln Financial Field

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale dan Random Selection Draw tahap awal, telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Marketplace Resale Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka sampai turnamen berakhir.

Marketplace Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk pertandingan fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Gambaran umum Lincoln Financial Field

Kapasitas Piala Dunia 69.000 Tahun dibuka 2003 Penyewa tetap Philadelphia Eagles (NFL), football Temple Owls (NCAA) Alamat 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19148

Seperti apa peta tempat duduk Piala Dunia di Lincoln Financial Field?

Peta tempat duduk Piala Dunia di Lincoln Financial Field menggunakan tata letak sepak bola standar dan dibagi ke dalam empat kategori tiket FIFA sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium) : Ini adalah kursi yang paling diminati dan berada di lower bowl di sepanjang sisi lapangan (level 100) serta bagian tengah bawah, menawarkan jarak terdekat ke lapangan.

Kategori 2 (Tingkat Menengah) : Tingkat ini mencakup area upper sideline level 200, area corner club, dan beberapa bagian mezzanine yang berada tepat di belakang gawang.

Kategori 3 (Sudut Atas/Garis Akhir) : Kursi-kursi ini mencakup area sudut level 200 dan baris upper deck tepat di belakang gawang, memberikan pandangan permainan yang luas dan taktis.

Kategori 4 (Tempat Duduk Hemat) : Biasanya dialokasikan untuk baris paling atas di sudut upper deck dan area end zone, menawarkan titik masuk paling terjangkau.

Sejarah Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field dibuka pada 2003 dan sejak saat itu menjadi kandang Philadelphia Eagles di NFL serta Temple Owls yang terkenal di football kampus.

Namun, tidak mengherankan jika Lincoln Financial Field menjadi tuan rumah enam pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena tempat ini telah menjadi lokasi sepak bola yang ternama. Faktanya, acara pembukaan di stadion tersebut pada Agustus 2003 adalah laga persahabatan pramusim antara Manchester United dan Barcelona.

Selain menggelar pertandingan di Piala Dunia Wanita FIFA 2003, beberapa laga dari Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 juga dimainkan di venue Philadelphia tersebut.

Tim mana saja yang bermain di Lincoln Financial Field?

Lincoln Financial Field saat ini menjadi kandang Philadelphia Eagles yang terkenal di NFL dan Temple Owls dari NCAA.

Tim Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Cara menuju Lincoln Financial Field

Transportasi umum

Jika Anda menggunakan transportasi umum untuk menuju Lincoln Financial Field pada salah satu dari enam pertandingan Piala Dunia, metode yang paling direkomendasikan adalah SEPTA Broad Street Line. SEPTA akan menjalankan kereta 'Sports Express' dengan frekuensi tinggi langsung ke area stadion. NRG Station adalah terminus selatan terakhir dari BSL dan menempatkan Anda dalam jarak berjalan kaki singkat dari stadion.

Perjalanan ke stadion memerlukan tarif standar sebesar $2,90. Anda dapat dengan mudah men-tap kartu kredit/debit nirsentuh, ponsel, atau jam tangan di pintu putar. Namun, untuk kepulangan setelah pertandingan, Philadelphia menawarkan perjalanan pulang gratis dengan Broad Street Line dari setiap pertandingan Piala Dunia untuk membantu mengurai kerumunan secara efisien.

Dengan mobil

Untuk menuju Lincoln Financial Field dengan mobil selama Piala Dunia, Anda harus memesan lebih dulu izin parkir resmi FIFA dan bersiap menghadapi kemacetan parah di koridor I-95 dan I-76. Berkendara tanpa izin parkir yang dibeli sebelumnya sangat tidak disarankan karena area parkir stadion tidak menjual akses langsung bagi pengendara yang datang, dan lingkungan permukiman di sekitarnya secara ketat menerapkan penderekan khusus pemegang izin.

Tur berpemandu untuk Lincoln Financial Field

Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours mengelola semua tur berpemandu di Lincoln Financial Field. Ini menandai pertama kalinya FIFA memberikan akses di balik layar untuk menunjukkan bagaimana venue NFL papan atas diubah menjadi panggung sepak bola global.

Anda akan diajak melewati TickPick Landing, ruang ganti yang dialihfungsikan, terowongan tim, ruang wawancara pascapertandingan, dan sisi lapangan tepat di samping rumput hibrida yang baru dipasang.

Tur khusus turnamen ini umumnya berlangsung hingga 2 Juli, meski tidak tersedia pada hari pertandingan Piala Dunia, dan dibanderol mulai sekitar $55. Durasi pengalaman ini diperkirakan sekitar 60-90 menit.

Tempat makan dan minum di dekat Lincoln Financial Field

Dekat stadion, Stateside Live! adalah distrik hiburan seluas 4,4 acre yang sangat besar, yang menghadirkan beberapa venue dalam satu atap, termasuk Victory Beer Hall, NBC Sports Arena yang memiliki HDTV 32 kaki, dan kios makanan lokal seperti Geno’s Steaks. Mereka menyajikan Paket Hari Pertandingan resmi Philadelphia Soccer 2026 yang mencakup makanan, minuman, dan hiburan langsung.

Tempat lain yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Lincoln Financial Field adalah Sports & Social Philly. Berlokasi di dalam Live! Casino & Hotel, lounge unggulan ini menawarkan pengalaman makan lengkap di tempat dengan atmosfer elektrik yang berpusat pada layar LED raksasa 52 kaki dan 24 televisi tambahan.

Mereka yang mencari sesuatu yang sedikit lebih jauh mungkin ingin mencoba Chickie's & Pete's. Bar olahraga ikonik South Philly ini legendaris berkat Crabfries khasnya yang disajikan dengan saus keju kental. Tempatnya sangat besar, memiliki dua bar besar, dan secara rutin menyediakan layanan shuttle pribadi ke dan dari gerbang stadion pada hari-hari acara besar.



