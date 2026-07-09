Houston, kita punya masalah. Meski begitu, ini masalah yang menyenangkan, karena sederet bintang sepakbola kelas dunia akan memamerkan kemampuan olah bola mereka di lapangan Texas dalam beberapa pekan ke depan. Kini Anda hanya dihadapkan pada dilema memilih pertandingan Piala Dunia mana yang ingin ditonton.

NRG Stadium, yang terletak beberapa mil di barat daya pusat kota Houston, akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk dua laga grup Portugal dan dua pertandingan fase gugur.

Menelaah spesifikasi venue, fitur atap yang bisa dibuka-tutup, dan rute transportasi lokal sangat penting bagi suporter yang bepergian ke Houston untuk menyaksikan pertandingan turnamen. Pendukung dari jauh juga bisa menyiapkan strategi hari pertandingan mereka dengan mengunci penawaran perkenalan terbaik dari bandar terkemuka. Kunjungi halaman promosi kami untuk melihat kode promo Melbet terbaru yang aktif hari ini.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang digelar di NRG Stadium?

Tanggal Pertandingan Tiket Rab 17 Jun Portugal vs DR Congo (12pm CDT) 1-1 Sab 20 Jun Belanda vs Swedia (12pm CDT) 5-1 Sel 23 Jun Portugal vs Uzbekistan (12pm CDT) 5-0 Jum 26 Jun Tanjung Verde vs Arab Saudi (7pm CDT) 0-0 Sen 29 Jun Babak 32 besar: Brasil vs Jepang (12pm CDT) 2-1 Sab 4 Jul Babak 16 besar: Kanada vs Maroko (12pm CDT) 0-3

NRG Stadium akan menggelar total tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Itu mencakup lima laga fase grup, satu pertandingan di babak 32 besar, dan satu laga di babak 16 besar.

Stadion serbaguna ini, yang dibuka pada 2002, telah menjadi lokasi berbagai ajang olahraga besar dan acara hiburan. Selain pertandingan rutin NFL, stadion ini dua kali menjadi tuan rumah Super Bowl, yaitu Super Bowl XXXVIII pada 2004 dan Super Bowl LI pada 2017. NRG Stadium juga menggelar WrestleMania pada 2009 dan sejumlah artis musik terbesar di dunia pernah tampil konser di sana.

Cara membeli tiket Piala Dunia Houston di NRG Stadium

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale dan Random Selection Draw tahap awal, telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan memakai sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi di sini berlangsung secara real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi suporter untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Suporter juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk pertandingan fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Gambaran umum NRG Stadium

Kapasitas Piala Dunia 68.311 Tahun dibuka 2002 Penyewa tetap Houston Texans (NFL) Alamat One NRG Park, Houston, TX 77054, USA Tiket Tiket

Seperti apa peta kursi Piala Dunia di NRG Stadium?

Peta kursi Piala Dunia di NRG Stadium menggunakan tata letak oval bertingkat yang dibagi ke dalam empat kategori tiket utama FIFA, yaitu sebagai berikut:

Kategori 1 (Sisi Lapangan Premium) : Terletak di tingkat bawah (Level 100) di sepanjang sisi tengah lapangan. Kursi-kursi ini menawarkan pandangan paling langsung dan dekat ke lapangan.

Kategori 2 (Sudut & Sisi Lapangan yang Diperpanjang) : Ini mencakup sektor sudut tingkat bawah dan beberapa kursi sisi lapangan di tingkat atas yang memanjang ke luar dari garis tengah.

Kategori 3 (Belakang Gawang & Sudut Atas) : Berada di level tribune atas tepat di belakang gawang, serta di sektor sudut yang lebih tinggi.

Kategori 4 (Elevasi Tertinggi) : Kursi yang paling ramah di kantong berada di sektor sudut Level 600 dan 700 yang paling tinggi. Kursi ini menawarkan pemandangan panorama dari sudut pandang menyeluruh.

Sejarah NRG Stadium

NRG Stadium dibuka pada 2002 dan sejak saat itu menjadi markas Houston Texans di NFL. Stadion ini terkenal sebagai venue NFL pertama yang memiliki atap yang bisa dibuka-tutup.

Namun, tidak mengherankan jika NRG Stadium menggelar tujuh pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena venue ini telah menjadi lokasi sepakbola yang ternama. Tim nasional pria Amerika Serikat telah bermain di sana dalam beberapa kesempatan dan Meksiko juga menggunakan venue tersebut untuk menggelar laga persahabatan internasional.

Berbicara soal Amerika Serikat dan Meksiko, dua negara tetangga sekaligus rival itu saling berhadapan di NRG Stadium pada Juli tahun lalu, dalam final Piala Emas CONCACAF 2025. Lebih dari 70.000 suporter menyaksikan Meksiko meraih kemenangan 2-1 dan trofi.

Tim mana yang bermain di NRG Stadium?

NRG Stadium saat ini menjadi kandang Houston Texans yang terkenal di NFL.

Tim Liga Houston Texans NFL

Cara menuju NRG Stadium

Transportasi umum

Cara terbaik dan paling efisien untuk menuju NRG Stadium dengan transportasi umum selama Piala Dunia adalah menggunakan kereta ringan METRORail Red Line, yang menurunkan Anda hanya beberapa langkah dari gerbang stadion.

Untuk mengakomodasi kerumunan Piala Dunia, kereta sedang ditingkatkan menjadi berkapasitas dua gerbong dan akan beroperasi setiap 5 menit pada jam-jam sibuk turnamen. Tarif sekali jalan dikenakan rata sebesar $1,25. Peron METRO menerima kartu kredit, kartu debit, Apple Pay, Google Pay, atau Anda bisa menggunakan aplikasi digital Ride METRO.

Dengan mobil

Karena lalu lintas hari pertandingan yang sangat padat dan tarif parkir stadion yang mahal, sering kali melebihi $50, otoritas transportasi setempat sangat menyarankan agar tidak berkendara langsung ke venue. Namun, jika Anda menggunakan mobil, Anda perlu membeli lebih dulu izin parkir resmi secara online di JustPark.

Bersiaplah menghadapi pos pemeriksaan keamanan yang ketat dan keterlambatan perjalanan yang bisa secara signifikan menambah waktu tempuh normal di South Loop, West Loop, dan Highway 288.

Tur berpemandu untuk NRG Stadium

Tur resmi NRG Stadium yang telah diverifikasi FIFA tersedia pada tanggal tertentu di luar hari pertandingan sebelum dan selama Piala Dunia. Tur berlangsung selama 90 menit hingga dua jam dan memberi Anda akses ke area hospitality premium, zona media, ruang ganti, dan titik pandang di sisi lapangan. Tur Piala Dunia eksklusif ini berharga sekitar $50 hingga $60 per orang.

Di luar periode Piala Dunia dengan keamanan tinggi, tur publik standar dikelola langsung oleh operator NRG Stadium. Tur ini biasanya dijadwalkan pada pukul 10.15, 12.00, dan 14.00 setiap Selasa dan Kamis, dengan harga sekitar $6 untuk orang dewasa.

Tempat makan dan minum dekat NRG Stadium

Area yang langsung mengelilingi NRG Stadium didominasi oleh beberapa tempat makan khas Texas. Tempat-tempat andalan seperti Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen, dan Clutch City Cluckers berada tepat di luar jalur lingkar jalan raya, sehingga cocok untuk makan dan minum sebelum atau setelah pertandingan. Sedikit peringatan: bersiaplah menghadapi kerumunan besar pada hari pertandingan.

Mereka yang mencari minuman cepat saji di sekitar area bisa mencoba bar olahraga seperti Red River Ice House, yang memiliki banyak layar besar, teras luar ruangan, meja biliar, dan bir craft lokal. Tempat indoor/outdoor lain dengan energi yang lebih tinggi adalah Swagger, yang menawarkan makanan pub kasual serta berbagai alternatif food truck.

Untuk menemukan acara nonton bareng khusus sepakbola yang meriah, taman bir terbuka, atau pilihan gastropub independen yang lebih beragam, Anda bisa dengan mudah naik METRORail Red Line ke utara menuju kawasan terdekat seperti Rice Village, Midtown, atau Downtown.

Simone on Sunset menggelar pesta sepakbola khusus di teras luar ruangannya yang beratap dan menyajikan pizza, hidangan untuk berbagi, serta koktail racikan tangan. Atau ada Social Beer Garden, sebuah venue indoor/outdoor besar dengan atmosfer yang hidup. Tempat ini akan menayangkan pertandingan Piala Dunia di layar LED 20 kaki danhas food truck lokal bergiliran bagi mereka yang merasa lapar di tengah jalannya laga.