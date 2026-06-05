Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Philadelphia: Lincoln Financial Field, tiket menit-menit terakhir, dan jadwal lengkap

Philadelphia terkenal memiliki para penggemar olahraga yang paling setia, vokal, dan bersemangat di dunia, dan mereka akan sangat gembira musim panas ini karena turnamen sepak bola terbesar di planet ini akan digelar di kota mereka.

Lincoln Financial Field, yang terletak di dalam Kompleks Olahraga South Philadelphia yang sangat luas, akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk salah satu pertandingan grup Brasil dan pertandingan babak 16 besar.

Lincoln Financial Field adalah salah satu dari 16 venue di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia selama bulan Juni dan Juli, dengan 48 tim bersaing memperebutkan gelar juara sepak bola.

Untuk alasan sponsor, venue ini akan disebut sebagai ‘Philadelphia Stadium’ selama Piala Dunia.

Baik Anda berencana menghadiri pertandingan atau sekadar ingin menjelajahi venue saat berada di kota, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk pengalaman yang lancar dan berkesan.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Lincoln Financial Field?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat/Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Pantai Gading vs Ekuador (19.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Jumat, 19 Juni Brasil vs Haiti (20.30 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Kamis, 25 Juni Curaçao vs Pantai Gading (16.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Sab, 27 Juni Kroasia vs Ghana (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Sabtu, 4 Juli Babak 16 Besar: TBC vs TBC (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Lincoln Financial Field akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan fase grup, dan satu pertandingan pada babak 16 besar fase gugur.

Stadion di Philadelphia ini, yang pertama kali dibuka pada tahun 2003, memang terutama digunakan untuk pertandingan NFL dan sepak bola perguruan tinggi, namun juga telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya. The Linc telah menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan sepak bola internasional, serta banyak pertandingan persahabatan yang melibatkan beberapa klub sepak bola terbesar di dunia, dan pada tahun 2024, stadion ini membuka pintunya untuk WrestleMania XL.

Cara membeli Tiket Piala Dunia Philadelphia di Lincoln Financial Field

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Gambaran Umum Lincoln Financial Field

Kapasitas Piala Dunia 69.000 Tahun dibuka 2003 Tim Tuan Rumah Philadelphia Eagles (NFL), Tim Sepak Bola Temple Owls (NCAA) Alamat 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19148 Tiket Tiket

Apa itu peta tempat duduk Piala Dunia di Lincoln Financial Field?

Peta tempat duduk Piala Dunia di Lincoln Financial Field menggunakan tata letak sepak bola standar dan dibagi menjadi empat kategori tiket FIFA sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium) : Ini adalah kursi-kursi paling diminati yang terletak di tribun bawah di sepanjang pinggir lapangan (tingkat 100) dan bagian tengah bawah lapangan, yang menawarkan jarak terdekat ke lapangan.

Kategori 2 (Tingkat Menengah) : Tingkat ini mencakup bagian pinggir lapangan atas tingkat 200, area klub sudut, dan bagian mezzanine tertentu yang terletak tepat di belakang gawang.

Kategori 3 (Sudut Atas/Garis Akhir) : Kursi-kursi ini mencakup bagian sudut tingkat 200 dan baris dek atas tepat di belakang gawang, memberikan pandangan taktis yang luas terhadap perkembangan permainan.

Kategori 4 (Kursi Hemat) : Biasanya disediakan untuk baris paling atas di sudut dek atas dan zona ujung, menawarkan harga tiket masuk yang paling terjangkau.

Sejarah Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field dibuka pada tahun 2003 dan sejak saat itu menjadi markas bagi tim NFL Philadelphia Eagles dan tim sepak bola perguruan tinggi terkenal Temple Owls.

Namun, tidak mengherankan bahwa Lincoln Financial Field akan menjadi tuan rumah enam pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena stadion ini telah menjadi tempat sepak bola yang terkenal. Faktanya, acara pembukaan di stadion pada Agustus 2003 adalah pertandingan persahabatan pramusim antara Manchester United dan Barcelona.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan di Piala Dunia Wanita FIFA 2003, ada beberapa pertandingan dari Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 yang dimainkan di venue Philadelphia ini.

Tim mana saja yang bermain di Lincoln Financial Field?

Lincoln Financial Field saat ini menjadi kandang bagi Philadelphia Eagles yang terkenal di NFL dan Temple Owls dari NCAA.

Tim Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Cara menuju Lincoln Financial Field

Transportasi umum

Jika Anda menggunakan transportasi umum untuk menuju Lincoln Financial Field guna menyaksikan salah satu dari enam pertandingan Piala Dunia, metode yang paling direkomendasikan adalah SEPTA Broad Street Line. SEPTA akan mengoperasikan kereta 'Sports Express' dengan frekuensi tinggi yang langsung menuju area stadion. Stasiun NRG adalah terminal selatan terakhir dari BSL dan letaknya hanya beberapa langkah dari stadion.

Perjalanan ke stadion dikenakan tarif standar sebesar $2,90. Anda dapat dengan mudah menggesek kartu kredit/debit nirkontak, ponsel, atau jam tangan di pintu putar. Namun, untuk keberangkatan setelah pertandingan, Philadelphia menawarkan perjalanan gratis dengan Broad Street Line pulang dari setiap pertandingan Piala Dunia untuk membantu mengosongkan kerumunan secara efisien.

Dengan mobil

Untuk mencapai Lincoln Financial Field dengan mobil selama Piala Dunia, Anda harus memesan terlebih dahulu izin parkir resmi FIFA dan bersiap menghadapi kemacetan parah di sepanjang koridor I-95 dan I-76. Sangat tidak disarankan untuk berkendara tanpa izin parkir yang telah dibeli sebelumnya karena tempat parkir stadion tidak menjual akses drive-up, dan lingkungan perumahan di sekitarnya secara ketat memberlakukan penarik kendaraan hanya untuk pemegang izin.

Tur berpemandu ke Lincoln Financial Field

Program Tur Stadion Resmi Piala Dunia FIFA 2026 mengelola semua tur berpemandu di Lincoln Financial Field. Ini menandai pertama kalinya FIFA memberikan akses ke balik layar untuk memperlihatkan bagaimana venue-venue utama NFL diubah menjadi panggung sepak bola global.

Anda akan diajak berkeliling melalui TickPick Landing, ruang ganti yang telah diubah fungsinya, terowongan tim, ruang wawancara pasca-pertandingan, dan tepi lapangan tepat di samping rumput hibrida yang baru dipasang.

Tur khusus turnamen ini umumnya berlangsung hingga 2 Juli (meskipun tidak tersedia pada hari-hari pertandingan Piala Dunia) dengan harga mulai dari sekitar $55. Durasi pengalaman ini sekitar 60-90 menit.

Tempat makan dan minum di dekat Lincoln Financial Field

Dekat stadion, Stateside Live! adalah kawasan hiburan seluas 4,4 acre yang menampung berbagai venue di bawah satu atap, termasuk Victory Beer Hall, NBC Sports Arena (dilengkapi layar HDTV 32 kaki), dan kios makanan lokal seperti Geno’s Steaks. Mereka menyelenggarakan paket resmi Philadelphia Soccer 2026 Match Day yang mencakup makanan, minuman, dan hiburan live.

Tempat lain yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari Lincoln Financial Field adalah Sports & Social Philly. Terletak di dalam Live! Casino & Hotel, lounge premium ini menawarkan pengalaman bersantap lengkap dan suasana yang semarak dengan layar LED raksasa setinggi 52 kaki serta 24 televisi tambahan.

Bagi yang mencari tempat yang sedikit lebih jauh, mungkin ingin mencoba Chickie's & Pete's. Bar olahraga ikonik di South Philly ini terkenal dengan hidangan andalannya, Crabfries, yang disajikan dengan saus keju kental. Tempat ini sangat luas, dilengkapi dengan dua bar besar, dan secara rutin menyediakan layanan antar-jemput pribadi ke dan dari gerbang stadion pada hari-hari acara besar.



